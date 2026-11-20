El acto, que tuvo lugar en septiembre, llega a la pantalla del canal autonómico este domingo 22 de noviembre, a las 13:10 horas

Televisión Canaria emite la ceremonia de los Premios Joven Canarias 2026 este domingo 22 de noviembre, a las 13:10 horas. El acto, que tuvo lugar el 25 de septiembre en el Centro Cultural Guaires de Gáldar, en Gran Canaria, reconoció a la Unión de Estudiantes de Canarias (UDECA), la Asociación educativa NoPor OnSex, la Asociación de Personas con Discapacidad de Lanzarote (ADISLAN), la enfermera Cristina Martel Martín y la presidenta de ASORTE, Sabah Oualit Quensi, en reconocimiento a diferentes trayectorias y proyectos vinculados a la participación juvenil, la educación, la inclusión, la solidaridad y la transformación social.

Los premios, concedidos por el Gobierno de Canarias, a través de la consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, que dirige la consejera Candelaria Delgado, tienen como objetivo reconocer a diferentes trayectorias y proyectos vinculados a la participación juvenil, la educación, la inclusión, la solidaridad y la transformación social.

La ceremonia de entrega contó con la participación vía mensaje de vídeo del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, que no quiso perder la ocasión de mandar un mensaje a la juventud allí congregada. “Hagamos una Canarias mejor, cada persona desde su ámbito, pero siempre comprometidos en ese objetivo”, manifestó.

«Espacios vivos»

Por su parte, la consejera Candelaria Delgado, que intervino en el acto, apeló a que la juventud siga participando activamente en las políticas que impulsan las administraciones. “Queremos que el Consejo de la Juventud, las asociaciones juveniles, los colectivos y los distintos órganos de participación sean espacios vivos, donde las ideas lleguen a las instituciones y donde las instituciones también sepan escuchar”, expresó. Delgado felicitó a cada una de las personas y colectivos premiados en esta edición y mostró su esperanza en que “tomen el relevo y participar en Canarias no sea una excepción, sino una forma natural de construir nuestra sociedad”.

El director general de Juventud, Daniel Morales, destacó que estos premios inician «una nueva era» con una propuesta artística renovada. «Lo que pretendemos», precisó, «es visibilizar historias de vida, de personas, de colectivos que hacen cosas buenas por Canarias y no cuentan con una plataforma para darse a conocer».

El alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa, agradeció la confianza del Gobierno de Canarias para acoger el evento y subrayó que «la juventud canaria no es el futuro, es el presente». Además, reclamó soluciones a sus demandas principales: «la emancipación y el acceso a la vivienda, el acceso a un empleo de calidad y una formación adaptada al mercado laboral».

La gala, presentada por Lorenzo de Vera y Paula Ojeda, contó con un preludio artístico titulado ‘Somos nubes’, narrado por Javier Ortega, Andrea Zoghbi y Mingo Ávila, con dirección musical de Samuel Fumero y las voces de Saray Castro y Marey Martín, junto al cuerpo de danza de Yure Molina.

Los galardonados de los Premios Joven Canarias 2026

Uno de los instantes más emotivos de la noche llegó con el homenaje sorpresa a Manuel Ortego, trabajador de la Dirección General de Juventud a punto de jubilarse tras 40 años de servicio y 26 como organizador de estos premios. Visiblemente emocionado, recibió el cariño de todos los asistentes.

Organizadores y distinguidos en la gala de entrega de los Premios Joven Canarias 2026.

En esta edición, el jurado evaluó 65 candidaturas distribuidas en tres modalidades: 8 Islas, Colectivo e Individual. Estos son los premiados: