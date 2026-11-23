El fuego se originó en la cocina de un inmueble de la zona de Somosierra y obligó a trasladar a la afectada al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria

Una mujer de 49 años ha sufrido una intoxicación moderada por inhalación de humo durante un incendio registrado este domingo por la noche en una vivienda de Santa Cruz de Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Sala del 112 Canarias

El fuego comenzó sobre las 23:23 horas en un inmueble de la calle Poeta Gutiérrez Albelo, en la zona de Somosierra. Hasta el lugar acudió personal del Consorcio de Bomberos de Tenerife, que logró extinguir las llamas, que afectaron a la cocina de la vivienda, y posteriormente ventiló el inmueble.

Traslado al hospital tras el incendio en Santa Cruz de Tenerife

Tras la intervención de los bomberos, efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC) atendieron a la mujer, que presentaba síntomas de intoxicación moderada por inhalación de humo. Los sanitarios la trasladaron en ambulancia al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, salvo complicaciones.

Agentes de la Policía Local también acudieron al lugar del suceso para asegurar la zona y realizar las diligencias correspondientes.