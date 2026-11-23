César Toledo califica de «histórico» el acuerdo y agradece a los profesionales de la radio su paciencia y compromiso

César Toledo, administrador general de RTVC, ha manifestado que «una radio pública mejor empieza por cuidar a quienes la hacen». Foto de archivo.

El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó este lunes el primer convenio colectivo de Radio Pública de Canarias, S.A. (RPC). Con este acuerdo, los profesionales de la emisora cuentan por primera vez con un marco estable para sus relaciones laborales. Entre otras medidas, el convenio fija una jornada media de 35 horas semanales de trabajo efectivo y garantiza que la plantilla cobre el salario íntegro desde el primer día de baja, cualquiera que sea la causa.

El viceconsejero de la Presidencia y portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, recordó que La Radio Canaria llevaba 18 años a la espera de este convenio, desde que empezó a emitir en 2008. Según explicó, el Consejo de Gobierno autorizó el acuerdo a propuesta de la Viceconsejería de la Presidencia. El texto entrará en vigor al día siguiente de su aprobación y amparará al personal de todos los centros y delegaciones de la emisora, con efectos económicos desde el 1 de enero de 2026.

El administrador general de RTVC, César Toledo Hernández, calificó el acuerdo de «histórico» y recordó el compromiso que asumió con la plantilla. «Es un convenio colectivo que garantiza los derechos de los profesionales, les da seguridad jurídica y un marco laboral de estabilidad», señaló.

Toledo dirigió su agradecimiento a la plantilla. «Quiero agradecer de corazón su paciencia, su generosidad y su compromiso: han esperado demasiado tiempo, han antepuesto el interés común y en ningún momento han dejado de prestar un servicio público de calidad». El administrador general hizo extensivo ese agradecimiento a la representación legal de la plantilla, a los equipos técnicos y al Gobierno de Canarias.

Organización del trabajo y conciliación

En el día a día de la emisora, el convenio permitirá a los profesionales conocer sus turnos con antelación y organizar mejor su tiempo de descanso. Las noches, los fines de semana y los festivos se repartirán de forma equitativa y, a la hora de elegir las vacaciones, se tendrán en cuenta las circunstancias familiares de la plantilla.

El acuerdo también protege el salario que percibe cada profesional mediante un complemento personal que se mantendrá con las futuras subidas. Junto a esa garantía, establece cómo se retribuirán los trabajos extraordinarios, el trabajo en festivos y la asunción de responsabilidades. La plantilla contará, además, con un sistema de promoción interna que reconoce la experiencia profesional acreditada. Para quienes ejercen el periodismo en la emisora, el convenio recoge expresamente la cláusula de conciencia y el secreto profesional.

Próximos pasos

La empresa y la representación de la plantilla conformarán una comisión paritaria que se encargará de interpretar y aplicar el convenio. Además, el texto garantiza la continuidad de los derechos laborales durante la unificación de RTVC. El personal de RPC que se incorpore a Televisión Pública de Canarias seguirá amparado por este convenio hasta que se negocie uno nuevo.

«Lo prometido es deuda, y hoy la saldamos. Una radio pública mejor empieza por cuidar a quienes la hacen», concluyó Toledo.