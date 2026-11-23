En plena semana del 25N, el espacio de igualdad de La Radio Canaria pone sobre la mesa el debate generado tras los audios en los que la Ministra de Igualdad, Ana Redondo, reconocía «fallos en la esencia» de los dispositivos

El programa recoge el testimonio de la presidenta de la Asociación La Volaera que el año pasado impulsó la demanda colectiva de víctimas por los fallos.

‘Ídolos de Tara’, el espacio de igualdad de La Radio Canaria, que se emite este martes 24 de noviembre a las 18:00 horas) afronta la semana del 25N con la polémica sobre las pulseras antimaltrato como principal asunto de actualidad de los últimos días. Esta polémica surgió a raíz de la filtración por parte del Diario ABC de unos audios en los que – tal y como sostiene el periódico- la Ministra de Igualdad, Ana Redondo, reconoce fallos en la esencia de los dispositivos y que «estos hace 3 o 4 años no se producían». Esa filtración, procedería del contenido de una reunión de la sala del dispositivo Cometa que tuvo lugar el 21 de mayo.

María Martín Romero, presidenta de La Volaera, ya denunció en RTVC los fallos en los dispositivos telemáticos

La polémica se suma a los fallos de estos dispositivos que se conocieron el año pasado. Entonces, la memoria del Consejo General del Poder Judicial, habló de sobreseimientos de causas contra agresores motivados por el fallo de las pulseras telemáticas. Eso provocó que no se pudiera probar, tal y como se explicó entonces, que los agresores habían quebrantado el alejamiento de sus víctimas.

La Volaera pidió la dimisión de la ministra

María Martín Romero será la entrevistada en la primera parte del programa para abordar este asunto. Preside la asociación feminista «La Volaera» de Granada y ha sido uno de los grandes azotes de la ministra en ese asunto. Tanto es así, que este colectivo impulsó la demanda conjunta de víctimas por los fallos de los dispositivos telemáticos. En los últimos días, su presidenta ha pedido la dimisión de la ministra de Igualdad y ha criticado duramente la paulatina privatización de servicios de atención a las víctimas que, en su opinión, va en detrimento de la seguridad de las mujeres.

Tik Tok, el hogar del pederasta

El programa de esta semana de sensibilización contra la violencia machista, pone también sobre la mesa la investigación realizada por Maldita.es que revela la presencia de un millar de contenidos explícitos de abusos sexuales a la infancia con más de 48 millones de visualizaciones. El programa analizará con Ana Lidia Fernández-Layos, experta en ciberviolencias y directora de Opciónate, la proliferación de este tipo de contenido en las redes sociales y la responsabilidad de las grandes tecnológicos en la creación de algoritmos.