El programa de La Radio Canaria ahonda este lunes, a las 22:00 horas, cómo aprender a gestionar los miedos que condicionan la vida cotidiana

‘Siempre nos quedará París’, el espacio de La Radio Canaria dirigido y presentado por Rosa Vidal, propone este lunes 23 de noviembre, a partir de las 22:00 horas, una mirada cercana y divulgativa a la ansiedad y los ataques de pánico. Un encuentro para comprender qué hay detrás de estas experiencias, abordarlas desde la psicología y reflexionar sobre ellas desde una perspectiva humana.

Bajo el lema ‘La salud mental: una prioridad, no una opción’, el programa hace un recorrido por una realidad que afecta a muchas personas y que, en ocasiones, resulta difícil de identificar, expresar y afrontar. Abordará estas cuestiones y explicará cómo los factores acumulados, el estrés, la falta de descanso, determinadas experiencias vitales y la ansiedad anticipatoria pueden influir en nuestro bienestar emocional. En esta edición participarán como invitados Marci Acuña, consejero de Bienestar Social del Cabildo de Lanzarote y Esther Pradilla, abogada y mediadora y entrenadora de parejas.

Uno de los ejes centrales de esta nueva entrega será la denominada “trampa mental”, un mecanismo por el que una experiencia dolorosa vivida anteriormente puede condicionar nuestra interpretación de una situación presente. El programa invita a reflexionar “sobre cómo distinguir lo que está sucediendo realmente de aquello que tememos que pueda suceder”, explica Rosa Vidal.

La edición incorpora también la metáfora de ‘La Cloaca’, que representa la acumulación de emociones, preocupaciones y problemas no resueltos que pueden acabar desbordándonos. El programa invita a “reconocer el sufrimiento emocional, atender nuestras necesidades y buscar ayuda antes de llegar al límite”, concreta la presentadora.

Pautas para afrontar

Además, ‘Siempre nos quedará París’ ofrecerá información sobre los síntomas físicos y psicológicos más habituales de los ataques de pánico, así como algunas pautas para afrontar estos episodios y reconocer cuándo es necesario acudir a un profesional.

La terapia cognitivo-conductual y, cuando está indicado, el tratamiento farmacológico bajo supervisión médica forma parte de las alternativas terapéuticas para abordar los trastornos de ansiedad. El espacio recordará también la importancia de realizar una valoración médica para descartar otras causas cuando aparecen síntomas físicos que pueden confundirse con la ansiedad.

Con esta propuesta, Rosa Vidal y su equipo de expertos profesionales quieren contribuir a normalizar la conversación sobre la salud mental, romper estigmas y recordar que pedir ayuda no es una señal de debilidad, sino un acto de responsabilidad y cuidado personal.

‘Siempre nos quedará París’ reivindica la importancia de cuidar la salud mental con la misma atención que se presta a la salud física y recuerda que atravesar momentos de oscuridad no significa permanecer en ellos para siempre. Un mensaje de esperanza que pone en valor la resiliencia, el acompañamiento y la posibilidad de volver a empezar.