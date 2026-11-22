El espacio conducido por Eloísa González analiza este lunes a las 22:30 horas el maltrato en las relaciones entre personas del mismo sexo

Televisión Canaria emite este lunes 23 de noviembre, a partir de las 22:30 horas, una nueva entrega de ‘Gente Maravillosa’, presentada por Eloísa González, centrada en la violencia intragénero dentro de las relaciones entre personas del mismo sexo.

En esta edición, el programa abordará una realidad poco visibilizada en los medios de comunicación: la violencia intragénero, aquella que se produce en el seno de las parejas del mismo sexo y que puede manifestarse a través del control, la manipulación psicológica o las agresiones físicas. Frente a estas situaciones, durante la emisión se recordará la disponibilidad del 028, el teléfono gratuito y confidencial que no deja rastro para atender y asesorar a las víctimas.

Para profundizar en este tema, ‘Gente Maravillosa’ contará con la intervención del cantante y activista canario por los derechos del colectivo LGTBI+, Agoney. El artista reflexionará sobre la necesidad de identificar y denunciar cualquier tipo de maltrato en el ámbito de la pareja, así como sobre los prejuicios y estereotipos que en ocasiones dificultan que las víctimas pidan ayuda.

El programa recogerá también el testimonio en primera persona de Tesa, una mujer canaria que sufrió violencia física y verbal por parte de su exmujer. Durante su entrevista relatará las dificultades para reconocer la situación de maltrato y el proceso personal que siguió para salir de esa relación.

El cantante y activista canario, Agoney, junto a la presentadora del programa, Eloísa González.

El programa recordará la existencia del teléfono gratuito y confidencial «028» para asesorar a las víctimas.

Como es habitual en el formato, las cámaras ocultas recrearán una situación ficticia en la que una persona homosexual sufre comportamientos abusivos por parte de su pareja en un espacio público, con el objetivo de observar la reacción de los ciudadanos que presencian la escena, además de contar con la participación desde sus hogares de más de 150 personas integradas en el público virtual.

Con esta emisión, Radiotelevisión Canaria reafirma su compromiso de servicio público con la sensibilización social, la igualdad y la visibilización de realidades que requieren información rigurosa y respaldo institucional en todo el archipiélago.