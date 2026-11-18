Defienden que la eficacia del sistema actual de las pulseras de vigilancia electrónica para las órdenes de alejamiento ante la polémica por el audio publicado por ABC

El Ministerio de Igualdad ha asegurado este miércoles que las pulseras de vigilancia electrónica para las órdenes de alejamiento, junto con la Sala Cometa, encargada de coordinar su seguimiento, protegen a las víctimas «las 24 horas«, y ha defendido que el sistema actual es «superior tecnológicamente al anterior».

Polémica tras la publicación de un audio supuestamente de Ana Redondo

Fuentes de Igualdad se han pronunciado así después de que el diario ABC haya publicado un supuesto audio de la ministra, Ana Redondo, en el que esta decía, durante una reunión con Securitas Seguridad España, empresa encargada de los dispositivos, que el sistema de geolocalización «falla en la esencia«, algo que, según señalaba, «no fallaba hace cuatro años».

«No podemos admitir que se difunda un supuesto audio de una reunión privada sin ni siquiera llamar para contrastar la información«, han explicado fuentes del Ministerio, que aseguran que ante la publicación del diario el departamento estudiará «emprender acciones legales».

Asimismo, Igualdad señala que Redondo ha visitado en varias ocasiones la Sala Cometa para conocer de primera mano cómo evoluciona el servicio y «escuchar a los profesionales que atienden a las víctimas», y precisa que estos encuentros «no se graban». «No podemos confirmar la autenticidad del supuesto audio difundido ni valorar si ha sido manipulado o sacadas de contexto las palabras que se atribuyen a la ministra», señala Igualdad.

Protege a 4.700 víctimas

El departamento ha insistido en que la seguridad de las víctimas de violencia de género «sigue siendo su máxima prioridad» y que actualmente protege a más de 4.700 víctimas.

El sistema actual, que el Ministerio considera «superior tecnológicamente al anterior», combina señales GPS, acceso a cualquier red móvil disponible y wifi para localizar los dispositivos de agresor y víctima «de manera precisa y en tiempo real«, procesando más de 41 millones de posiciones al día.

Además, la Sala Cometa «protege a las víctimas las 24 horas, los 365 días del año» y coordina la respuesta con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ante cualquier situación que las ponga en riesgo.

«El fin último de este servicio es proteger a las víctimas, actuar cada vez que ellos, los agresores, incumplen y las ponen en riesgo», añade Igualdad.

La distancia de seguridad

Por otro lado, ABC publicó el pasado martes que Igualdad «ordenó instalar pulseras antimaltrato sabiendo que no funcionaban«, y que se instalaron dispositivos telemáticos con un radio de unos cien metros a pesar de las advertencias expresas de los responsables técnicos del servicio, que alertaron de que esa distancia impedía garantizar la integridad de las mujeres protegidas.

Según informó también El País, unas 1.400 mujeres tienen pulseras con órdenes de alejamiento por debajo de la distancia segura recomendada por el Ministerio, que fija en 500 metros la distancia mínima para el correcto funcionamiento de los dispositivos.

Fuentes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han asegurado a EFE que la distancia de seguridad la determina el juez en función de las circunstancias de cada caso y de las necesidades de protección de la víctima, por lo que no existe una distancia estándar ni se le pueden dar instrucciones a un juez sobre el radio de alejamiento.

El Ministerio de Igualdad, dirigido por Ana Redondo, ya solicitó en febrero que se revisaran las distancias de seguridad inferiores a 350 metros al considerar que, por debajo de ese umbral, la capacidad de reacción de las Fuerzas de Seguridad se ve comprometida y dificulta que puedan llegar a tiempo para evitar posibles agresiones.