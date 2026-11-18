La campaña puesta en marcha este 2026 para el 25N por el Gobierno de Canarias lleva como lema «Detrás de cada solo hay violencia»

La consejera canaria de Igualdad, Candelaria Delgado, junto a la directora del Instituto Canario de Igualdad, Ana Padrón Brito. – CONSEJERÍA CANARIA DE IGUALDAD

La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, ha presentado este miércoles la campaña por el 25N, Día Internacional contra la Violencia de Género, que lleva por lema este año «Detrás de cada solo hay violencia».

Delgado ha querido alertar de «la banalización de la violencia de género», apuntando que la campaña institucional del Gobierno de Canarias recoge datos como que «una de cada tres mujeres jóvenes sufre acoso digital», así como que «el 84% de las adolescentes teme que usen su imagen para crear contenido sexual falso con inteligencia artificial» o «dos de cada tres chicos no ven un delito en reenviar una imagen íntima sin consentimiento», según ha informado la Consejería regional de Igualdad en nota de prensa.

En este sentido, expone que se «cuestiona su existencia», se «relativizan» sus consecuencias y «hasta se recurre» a las estadísticas para presentar los asesinatos de mujeres como una «realidad poco significativa», contextualizando la campaña en las «actitudes y mensajes» que tienden a «minimizar y restar importancia a las violencias».

Responsabilidad de los cómplices

Delgado ha advertido que «no toda la responsabilidad está en quien escribe el mensaje, quien amenaza o quien difunde una imagen», sino «también importa» lo que hace el resto de personas cuando ve que eso ocurre.

«Si nos reímos, si lo compartimos, si lo justificamos o si simplemente decidimos no intervenir contribuyendo a que esas conductas sigan produciéndose con impunidad«, apuntilló al tiempo que mostró su preocupación por «lo que esto significa para las generaciones más jóvenes. Qué referentes encuentran, qué comportamientos acaban considerando normales y qué capacidad tienen para reconocer la violencia cuando aparece delante de ellos, también a través de una pantalla».

Por su parte, la directora del Instituto Canario de Igualdad (ICI), Ana Padrón, se ha referido a la «impunidad de los miles de mensajes que a diario vuelan a toda velocidad entre hombres por los diferentes canales de mensajería instantánea o redes sociales» y que, consideró, «no hacen otra cosa que perpetuar el machismo y las violencias contra las mujeres a través de delitos como amenazas, insultos, humillaciones, desprestigio, inducción al feminicidio, control de movimientos, suplantación de identidad, extorsión con vídeos sexuales o acoso sexual».

Promover la denuncia

Al respecto, ha indicado que el objetivo de esta campaña «es promover la denuncia y crear entornos digitales seguros» porque las mujeres, y apuntó que sobre todo las chicas más jóvenes, «deben saber que no están solas, que ellas no son culpables y que ningún comportamiento que hayan tenido o tengan justifica ninguna violencia».

El material de la campaña estará integrado por la imagen que aparecerá en cartelería, prensa digital, impresa, redes sociales, guaguas y pantallas digitales. Un vídeo con una versión de 20″ y otra de 40″, así como una cuña radiofónica.

Su difusión será a partir de este miércoles, 18 de noviembre, y hasta el mismo 25 de noviembre, en redes sociales, radio, prensa impresa, medios digitales y televisión.

El plan contempla 81 inserciones en las televisiones; 239 cuñas radiofónicas, presencia en 14 medios digitales y 816.296 impresiones en redes sociales. Como novedad este año también se incluirán cuñas en la plataforma musical Spotify y anuncios de imagen y texto en Chat GPT. Todo ello, matizó, con el fin de «llegar a todos los rincones, a todo tipo de personas independientemente de cuáles sean sus preferencias o edades y lanzar un mensaje rotundo contra cualquier tipo de manifestación de las violencias machistas».