El servicio telefónico de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de Género recibió un total de 17.372 llamadas, el 59% de emergencia

Las alertas por violencia machista en Canarias suben un 11% de enero a octubre. Imagen de archivo.

Las alertas por violencia machista en Canarias se han incrementado, entre enero y octubre de este año, un 11 por ciento hasta las 17.372 con respecto al mismo periodo de 2025, según ha informado el Instituto Canario de Igualdad (ICI).

De las 17.372 llamadas recibidas en el servicio telefónico de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de Género, el 59 por ciento de ellas -10.239- fueron de emergencia. Esto es, la situación suponía un peligro inminente para la víctima. Hubo que activar intervención policial, sanitaria o de los dispositivos de emergencia insulares, ha precisado el ICI.

Respecto al mes de octubre, se recibieron 1.866 alertas por violencia machista, de las que el 59 por ciento fueron de emergencia, 1.107.

Acogidas en emergencia

Al mismo tiempo, 41 mujeres con sus 18 hijas e hijos fueron acogidas de emergencia para protegerse de su maltratador ante la imposibilidad de alojarse en otro lugar. Además, se movilizaron 1.060 recursos policiales y 92 sanitarios.

La mayoría de agresores el mes pasado fueron la pareja (741), o la expareja (506). Pero también hubo agresiones por parte de hijos (64), desconocidos (88), amigos (13), padres (25) o hermanos (32), precisa el ICI.

En cuanto al tipo de agresiones, casi el cinco por ciento fueron de índole sexual. Eso supuso activar desde el 112 los centros de crisis 24 horas en 41 ocasiones. El 38 por ciento fueron violencias físicas sin agresión sexual y otro 42 por ciento, violencias no físicas.

Grupos de edad

Por grupos de edad, en octubre se recibieron 29 alertas de violencias sobre niñas menores de 18 años; 366 por mujeres de entre 18 y 35 años; 436, de 36 a 55 años; 118 de 56 a 75 años, y 24 mayores de 76 años.

Asimismo, la mayoría de las llamadas, el 41 por ciento, fueron realizadas por la propia víctima; un 22 por ciento lo hicieron alertantes accidentales; un 19 por ciento, instituciones; y un 5 por ciento, familiares.

El ICI financia este servicio especializado del 112, que atiende todas las violencias de género las 24 horas al día y todos los días del año.

Asimismo, impulsa una red de recursos por todo el archipiélago y en convenio con los cabildos para informar, prevenir y atender a las víctimas de violencia machista a la que el pasado año se sumaron los cinco nuevos centros de crisis 24 horas para atender a las mujeres víctimas de violencias sexuales, ha señalado el ICI en su nota.