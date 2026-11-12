La UCO investiga un posible fraude en la compra de pulseras antimaltrato con fondos europeos

La Fiscalía Europea solicita información al Ministerio de Igualdad y al Tribunal de cuentas sobre la adquisición y gestión de las pulseras antimaltrato

Imagen facilitada por la Fiscalía Europea contra el Fraude

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han acudido este jueves al Ministerio de Igualdad y al Tribunal de Cuentas para reclamar información a petición de la Fiscalía Europea, ante un posible fraude con fondos comunitarios destinados a la adquisición de pulseras antimaltrato para controlar las órdenes de alejamiento en casos de violencia machista.

La Fiscalía Europea contra el Fraude (EPPO) ha anunciado este jueves la apertura de una investigación sobre un posible fraude que afecta a fondos de la Unión Europea destinados a la compra de estos dispositivos electrónicos.

La investigación que cuenta con el apoyo de la UCO

En un comunicado, la EPPO ha confirmado que está llevando a cabo diligencias de investigación tanto en el Ministerio de Igualdad como en el Tribunal de Cuentas, sin ofrecer por el momento más detalles sobre el alcance de las actuaciones.

El Tribunal de Cuentas aprobó el pasado 22 de septiembre un informe de fiscalización sobre la contratación, ejecución y control del servicio de dispositivos telemáticos de seguimiento de medidas de alejamiento en el ámbito del Ministerio de Igualdad.

El organismo fiscalizador ha precisado que dicho informe, de carácter público, está disponible para su consulta.

«Los fondos europeos se han destinado correctamente»

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha asegurado que los fondos europeos destinados a comprar pulseras de vigilancia electrónica para el cumplimiento órdenes de alejamiento se han destinado «correctamente», y que el Ministerio va a ofrecer «colaboración absoluta» después que la Fiscalía Europea Contra el Fraude (EPPO) haya abierto una investigación sobre un posible fraude.

«Toda la información que se requiera se va a ofrecer. A nosotras nos interesa que haya una fiscalización de todos y cada unos de los euros, porque me consta que se han invertido correctamente», ha dicho Redondo en la presentación a los medios de la campaña del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

La titular de Igualdad ha lamentado que el debate esté «trufado de bulos y mentiras», y ha señalado que el contrato actual «mejora todos los aspectos que podían tener algunas disfuncionalidades del contrato anterior».

«No se puede poner en riesgo la vida de tantas víctimas que necesitan los dispositivos para mantenerse a salvo», ha dicho Redondo, que ha asegurado que el sistema «funciona» y «salva vidas a diario», y que «ninguna mujer con dispositivo ha sido asesinada».

«Está en riesgo la vida de más de 4.000 mujeres que hoy viven gracias a este dispositivo», ha añadido.