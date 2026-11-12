Una investigación del HUC destaca el papel de la enfermería en la detección de la fragilidad en pacientes cardíacos

La investigación examina la relación entre fragilidad, características clínicas, complicaciones hospitalarias, duración del ingreso y supervivencia posterior

El enfermero de la Unidad de Cuidados Cardíacos Agudos del Complejo Hospitalario Universitario de Canarias (HUC), adscrito a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, y profesor de la Facultad de Enfermería de la Universidad de La Laguna, Emilio Siverio Lorenzo, ha presentado los resultados de la investigación CARDIOFRAIL durante el Congreso de las Enfermedades Cardiovasculares SEC 2026, celebrado en Sevilla.

Imagen cedida.

El estudio, titulado ‘Nurse-led multidimensional frailty assessment in older patients admitted to an acute cardiac care unit: the CARDIOFRAIL study’, analiza la fragilidad y prefragilidad en pacientes mayores ingresados por enfermedades cardiovasculares agudas mediante una valoración multidimensional liderada por enfermería.

Características clínicas

La investigación examina la relación entre fragilidad, características clínicas, complicaciones hospitalarias, duración del ingreso y supervivencia posterior. Su planteamiento destaca la importancia de evaluar, además de la enfermedad cardíaca, aspectos funcionales, cognitivos, nutricionales y de autocuidado.

La ponencia se desarrolló en una mesa científica moderada por la supervisora de enfermería de la Unidad de Hemodinámica, Cardiología Intervencionista y Arritmias del HUC, Loreto Barroso, y la enfermera de la Unidad de Soporte a la Investigación del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona, Gemma Berga.

Información relevante

Esta aproximación permite incorporar información relevante para la prevención de complicaciones, la planificación del alta, la rehabilitación y la continuidad asistencial.

El trabajo, firmado por el enfermero Emilio Siverio; el cardiólogo y jefe de sección de la UCCA, Martín Jesús García; y el experto en metodología de la investigación, Alejandro Jiménez, fue publicado el pasado 30 de octubre en la European Journal of Cardiovascular Nursing, una revista científica internacional especializada en enfermería cardiovascular.

CARDIOFRAIL pone de relieve la contribución de la investigación enfermera al desarrollo de una atención cardiovascular más integral, personalizada y centrada en las necesidades de las personas mayores.