El hombre resultó herido mientras circulaba por la zona y permanece ingresado en el hospital con heridas de consideración

La Policía Nacional investiga las circunstancias en las que un hombre resultó herido este lunes tras recibir un disparo con un arma de aire comprimido en Bajamar, en el municipio de La Laguna. Hasta el lugar se desplazaron también agentes de la Policía Científica para recabar pruebas.

Los hechos ocurrieron durante la tarde del lunes, cuando la víctima circulaba en moto por la zona y recibió el impacto de un proyectil disparado con un arma de aire comprimido.

Agente de la Policía Nacional. Imagen de recurso Policía Nacional

El motorista herido consiguió llegar hasta una gasolinera cercana donde solicitó ayuda a los trabajadores. Hasta allí se desplazaron agentes de la Policía Local y los servicios sanitarios que lo trasladaron a un centro hospitalario.

El hombre permanece ingresado con heridas de consideración. La Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer lo sucedido e identificar al responsable del disparo.