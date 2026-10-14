Un equipo de Televisión Canaria y un representante de los vecinos del barrio de Arenales, en Las Palmas de Gran Canaria, fueron amenazados por el ya detenido

Vídeo RTVC.

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Las Palmas de Gran Canaria a un hombre de 46 años como presunto autor de un delito de amenazas. Intimidó con una sierra de podar a un equipo de Televisión Canaria y a un representante de una asociación vecinal. Ocurrió mientras realizaban un reportaje en directo en el barrio de Arenales.

Los hechos ocurrieron el pasado 28 de septiembre, sobre las 19:30 horas, cuando un equipo de la Televisión Canaria entrevistaba a un representante vecinal sobre la problemática de inseguridad existente en la zona. Durante la emisión, un hombre se acercó a los presentes y comenzó a increparlos de forma intimidatoria. Les exigía abandonar el lugar y profirió amenazas contra ellos.

Según las declaraciones de los afectados, el individuo se ausentó momentáneamente. Regresó portando una sierra de podar, mientras continuaba amenazándolos, lo que generó una situación de temor entre los presentes.

Intervención policial

En ese momento, agentes de la Policía Nacional que se encontraban realizando labores de prevención de la delincuencia en la zona observaron al individuo cuando se dirigía hacia el grupo con la herramienta cortante en la mano. Los policías intervinieron de inmediato, identificándose como agentes. Le ordenaron que soltara el objeto, una instrucción que tuvo que ser reiterada hasta que finalmente lo dejó caer al suelo.

Tras asegurar la situación, los agentes comprobaron lo ocurrido con los profesionales de la información y el representante vecina. Confirmaron las amenazas sufridas durante la realización del reportaje.

Ante la gravedad de los hechos, los policías detuvieron al hombre. Como presunto autor de un delito de amenazas e intervinieron la sierra de podar, cuya hoja dentada tenía aproximadamente 27 centímetros de longitud.

El detenido, al que le constaban 37 detenciones anteriores, fue trasladado a dependencias policiales, donde se instruyeron las correspondientes diligencias. Finalmente, el arrestado fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente.