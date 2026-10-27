Calero era diputada de CC por Lanzarote en el Parlamento regional desde 2023

Muere a los 35 años la diputada autonómica de Coalición Canari,a Cristina Calero.

La diputada de Coalición Canaria en el Parlamento autonómico Cristina Calero, de 35 años, ha fallecido este martes.

«Estamos rotos. Nos deja demasiado pronto, pero nos legó una huella imborrable de entusiasmo, trabajo incondicional y amor por su tierra. Nuestro cariño a toda su familia y amigos. Hoy perdemos a una gran compañera y amiga. Descanse en paz», ha publicado el partido en su grupo parlamentario.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha expresado su pesar en sus redes sociales: «No encuentro palabras que pongan sentido a esta pérdida». «Cris fue, ante todo, una persona que transmitía luz, alegría y entusiasmo por su gente, por Lanzarote y por Canarias», ha rememorado el presidente, para quien «en la vida política y parlamentaria, representó la mejor versión de la juventud comprometida». El presidente transmite su abrazo más sentido y todo su afecto «a sus seres queridos y a todos los que ya la echamos de menos».

Diputada desde julio de 2023

Cristina Calero García era diputada del Parlamento de Canarias por la circunscripción de Lanzarote e integrante del Grupo Nacionalista Canario desde julio de 2023. Anteriormente, fue concejal de Actividades y Responsabilidad Patrimonial del Ayuntamiento de Arrecife.

Licenciada en Biología, contaba con másteres universitarios en Profesorado en Educación Secundaria y en Desarrollo Regional, además de formación en liderazgo político y gobernabilidad y en gestión y promoción de la innovación. Su experiencia profesional estuvo vinculada a la enseñanza como profesora de Secundaria y Formación Profesional, así como al desarrollo de proyectos de educación, empleo y sostenibilidad.

También coordinó iniciativas medioambientales y educativas y desempeñó labores de relaciones externas en la Fundación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.