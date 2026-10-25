La Fiscalía solicita 15 años y un día de prisión para el hombre, al que atribuye una agresión con arma blanca que dejó a la víctima con secuelas físicas y psicológicas

La Audiencia de Las Palmas juzga a un hombre acusado de intentar asesinar a su pareja en Lanzarote. EFE

La Audiencia Provincial de Las Palmas juzgará esta semana a un hombre acusado de intentar matar a su pareja en la vivienda que compartían en Arrecife, Lanzarote.

Según el escrito de la Fiscalía, el procesado la atacó de forma repentina con un cuchillo y le asestó varias puñaladas en el cuello cuando se encontraba en el dormitorio. El Ministerio Público le atribuye un delito de asesinato en grado de tentativa, con las agravantes de parentesco y de género, y solicita una pena de 15 años y un día de prisión.

La mujer consiguió llamar a los servicios de emergencia para alertar de que había sido apuñalada. Cuando los agentes llegaron al domicilio, el acusado todavía se encontraba allí y la víctima les explicó que no podía abrir la puerta porque no tenía las llaves.

La víctima requirió 152 días para su curación y estabilización

Las heridas afectaron a distintas estructuras del cuello y la zona submandibular, por lo que necesitó tratamiento médico y quirúrgico. Según la Fiscalía, requirió 152 días para su curación y estabilización.

El escrito de acusación recoge que la víctima presenta secuelas estéticas por las cicatrices, además de trastornos neuróticos derivados del estrés postraumático.

Junto a la pena de prisión, la Fiscalía solicita que el acusado indemnice a la mujer con 100.000 euros y que se le prohíba acercarse a menos de 500 metros o comunicarse con ella durante 20 años. El procesado permanece en prisión provisional por esta causa desde el 10 de marzo de 2025.