Los trabajos se centran en la zona de ‘Lobos 5’, un enclave próximo al taller romano de púrpura de ‘Lobos 1’, donde se conservan los restos de un horno de cal que podría estar relacionado con antiguas actividades productivas

El islote de Lobos acoge una nueva campaña de excavaciones arqueológicas que se prolongará hasta el 10 de noviembre. En su undécima edición, los trabajos se centran en Lobos 5, un enclave situado en la playa de la Calera, cerca del conocido taller romano de púrpura de Lobos 1, en Fuerteventura.

Visualización de los puntos en la Isla de Lobos / Cabildo de Fuerteventura

La intervención busca investigar los posibles usos de este espacio y determinar si estuvo relacionado con las actividades productivas desarrolladas en la zona. Allí se conservan los restos de un horno de cal muy deteriorado, cubierto en gran parte por arena y afectado por derrumbes.

Visualización de los puntos de la Isla / Cabildo de Fuerteventura

Las prospecciones realizadas previamente identificaron materiales cerámicos de época romana y de época histórica en el entorno del horno. Estos hallazgos servirán de base para estudiar la función que pudo tener el enclave y su posible relación con el taller de púrpura.

La posible relación con la producción de tinte púrpura

El horno de cal tiene especial interés porque la cal se utilizaba en el proceso de obtención del tinte púrpura a partir de moluscos marinos. Sin embargo, los investigadores deberán determinar si esta estructura estuvo vinculada a esa actividad o si tuvo otros usos.

Visualización de los puntos del Islote de Lobos en los que se realizan excavaciones arqueológicas / Cabildo de Fuerteventura

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La campaña se desarrolla mediante la colaboración entre los cabildos de Tenerife y Fuerteventura y especialistas de la Universidad de La Laguna. El consejero insular de Cultura, Museos y Deportes de Tenerife, José Carlos Acha, ha destacado la importancia del trabajo conjunto entre instituciones para avanzar en la investigación y conservación del patrimonio arqueológico de Canarias.

En el proyecto participan el Museo Arqueológico de Fuerteventura, el Museo Arqueológico de Tenerife y la Universidad de La Laguna, dentro de una investigación destinada a profundizar en el conocimiento de las antiguas actividades vinculadas a la producción de púrpura en el archipiélago.