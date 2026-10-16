El encuentro, que tendrá lugar el lunes 19 de octubre a las 18:30 horas, analizará la prevención, la educación emocional, la salud mental en la adolescencia y la perspectiva de género dentro del programa Laboratorio Conecta Cienci@ULL

La Librería del Cabildo de Tenerife acogerá el próximo lunes, 19 de octubre, a las 18:30 horas, la mesa redonda ‘Salud mental y bienestar’, una iniciativa divulgativa organizada en colaboración con la Universidad de La Laguna (ULL) dentro del programa Laboratorio Conecta Cienci@ULL. El encuentro reunirá a especialistas de distintos ámbitos para acercar a la ciudadanía cuestiones fundamentales relacionadas con la salud mental y promover una reflexión sobre los factores que influyen en el bienestar emocional.

Imagen de archivo de la Librería del Cabildo de Tenerife

La sesión abordará aspectos como la prevención, el autocuidado, la educación y la influencia del entorno social, además de la importancia de construir redes de apoyo y acompañamiento. La propuesta busca ofrecer una visión accesible de una realidad que afecta a personas de todas las edades y que requiere tanto herramientas individuales como respuestas colectivas.

La adolescencia y la educación emocional, en el centro del debate

Uno de los principales ejes de la conversación será la salud mental durante la adolescencia, una etapa marcada por cambios personales, nuevas dinámicas en las relaciones sociales y expectativas académicas que pueden influir en el equilibrio emocional. Los participantes analizarán también el papel de los contextos educativos en la promoción del bienestar y en la detección temprana de posibles dificultades.

La mesa redonda prestará especial atención a las problemáticas específicas que afectan a las mujeres y a la necesidad de incorporar una perspectiva de género en el estudio y el abordaje de la salud mental. Esta mirada permitirá ampliar el debate sobre los factores sociales y personales que condicionan el bienestar y las necesidades de acompañamiento de distintos colectivos.

Prevenir el estigma y facilitar la búsqueda de ayuda

Otro de los asuntos centrales será la evolución de los estigmas y tabúes que todavía rodean a la salud mental. El encuentro analizará cómo estos prejuicios pueden dificultar que las personas pidan ayuda y qué medidas pueden impulsar la educación, la intervención social y la prevención para favorecer entornos más comprensivos y facilitar el acceso al apoyo necesario.

La conversación también pondrá el acento en las herramientas que permiten mejorar el bienestar emocional y fortalecer las redes de acompañamiento, con especial atención a la responsabilidad de los ámbitos educativo y social. El objetivo consiste en contribuir a una comprensión más amplia de la salud mental y promover respuestas que ayuden a prevenir situaciones de vulnerabilidad.

Especialistas de la Universidad de La Laguna y del ámbito social

La mesa contará con la participación de Francisco Javier Batista Espinosa, profesor ayudante doctor del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad de La Laguna. Su investigación se centra en la psicología del deporte, la educación emocional y su relación con el bienestar.

También intervendrá Paulo Adrián Rodríguez Ramos, profesor ayudante doctor del Departamento de Ciencias de la Comunicación y Trabajo Social de la ULL, especializado en violencia de género, autocuidado profesional e intervención social en contextos de vulnerabilidad. La combinación de ambos perfiles permitirá abordar la salud mental desde perspectivas complementarias, vinculadas tanto a la educación y la psicología como a la intervención social.

Sabrina Díaz Arrocha, pedagoga y coordinadora de Proyecto Faro, moderará el encuentro. Esta iniciativa insular trabaja para fomentar la salud mental entre los jóvenes y sus familias, un ámbito especialmente relevante en el debate sobre la prevención y el acompañamiento durante las primeras etapas de la vida adulta.

Ciencia y divulgación al alcance de la ciudadanía

La sesión constituirá la segunda cita del programa Laboratorio Conecta Cienci@ULL, una iniciativa conjunta del Cabildo de Tenerife y la Universidad de La Laguna que busca acercar la investigación y el conocimiento científico a la ciudadanía a través de encuentros divulgativos en la Librería del Cabildo.

Con esta propuesta, la Librería del Cabildo, gestionada por la empresa pública Ideco, amplía su programación con un espacio para el diálogo sobre cuestiones de interés social. La iniciativa refuerza así una oferta en la que conviven literatura, cultura, ciencia y actividades que conectan el conocimiento especializado con las inquietudes de la sociedad.