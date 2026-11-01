El CD Tenerife juega este lunes frente al Andorra en el Heliodoro

El partido entre el CD Tenerife y el Andorra se jugará mañana lunes, 2 de noviembre, a las 13:00 horas en el Heliodoro Rodríguez López

Vídeo RTVC.

El partido entre el Tenerife y Andorra, de la duodécima jornada de LaLiga Hypermotion, ha sido aplazado por el aviso naranja por lluvias en el área metropolitana de Tenerife, que obliga a cerrar el Heliodoro Rodríguez López.

Imagen archivo RTVC.

El Cabildo de Tenerife ha informado este sábado de que a partir de las 10:00 de este domingo, 1 de noviembre, «se suspenden todas las actividades culturales y deportivas insulares que estén situadas en la zona de riesgo» por la activación del Plan Insular de Emergencias.

Representativo blanquiazul

Esto incluye el cierre de instalaciones como el Estadio del representativo blanquiazul, así como el Pabellón Santiago Martín, el Recinto Ferial de Tenerife o el Auditorio ‘Adán Martín’, medida que permanecerá activa «hasta que se levante la restricción».

El partido se jugará el lunes, 2 de noviembre, en el Heliodoro Rodríguez López a las 13:00 horas. Así lo ha confirmado el club y la Liga.

Ya por la tarde, se jugará, a las 19:00 horas el encuentro que enfrentará al Costa Adeje Tenerife y al Athletic Club.

El CD Tenerife viajará el martes a la Península para disputar el miércoles, 4 de noviembre, el partido aplazado de la Copa del Rey ante el CD Badajoz.