Las muestras de cariño y consternación continúan sucediéndose en el estadio Heliodoro Rodríguez López, a la altura de la puerta número 9 del estadio, donde continúan llegando aficionados y ciudadanos en general

Flores y velas en la puerta 9 del Heliodoro Rodríguez López en homenaje y recuerdo de Jesús de Miguel. Imagen RTVC / Itziar Pérez

El Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife se suman al homenaje al futbolista del CD Tenerife Jesús de Miguel, mientras la ciudadanía continúa acercándose al Heliodoro Rodríguez López para mostrar sus condolencias.

El Cabildo insular ha convocado un minuto de silencio a las 11:30 horas en las puertas de la Institución, al que ha invitado a sumarse a toda ciudadanía como muestra de respecto y recuerdo al jugador.

En este acto también estará presente la plantilla del Costa Adeje Tenerife, equipo que milita en la Liga F, que se unirá así a las muestras de condolencia del deporte canario.

Media hora después, a las 12:00 horas, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife celebrará otro minuto de silencio en memoria del futbolista, fallecido tras recibir un fuerte golpe durante el encuentro disputado entre el CD Tenerife y el FC Andorra.

Mientras tanto, las muestras de cariño y consternación continúan sucediéndose en el estadio Heliodoro Rodríguez López. A la altura de la puerta número 9, numerosas personas siguen acercándose para expresar sus condolencias y rendir homenaje a Jesús de Miguel. El dolor no se limita a la afición blanquiazul, sino que este sentimiento se extiende al conjunto de la sociedad tinerfeña.

La Lucha Canaria se suma también a las muestras de condolencias

La Federación de Lucha Canaria (FLC) también ha trasladado a la familia de Jesús de Miguel, amigos, CD Tenerife y aficionados, su más sentido pesar por la pérdida del jugador «que deja al deporte absolutamente consternados».

Por tal motivo, indica un comunicado del órgano federativo, la Comisión Permanente de la FLC, ha determinado guardar un minuto de silencio en todas las luchadas de esta jornada en señal de duelo y respeto por De Miguel.

Exteriores de la puerta número ‘9’ del Heliodoro Rodríguez López. Imagen RTVC / Ana Albendín

La investigación continúa abierta

Por otra parte, la investigación sobre las circunstancias del fallecimiento del jugador permanece en manos de la Policía Nacional. Una vez finalice la elaboración del atestado policial, será remitido al órgano judicial correspondiente.

Al tratarse de una muerte no natural, se ha abierto de oficio una investigación judicial para esclarecer las circunstancias del suceso, ocurrido después de un fuerte impacto que sufrió el futbolista en el partido.