Además de vestir la tercera equipación con los colores blanco y azul que representan al CD Tenerife, tanto UD Las Palmas como FC Eldense han solicitado parar el partido en el minuto 9 de juego, dorsal de De Miguel en el club blanquiazul

Minuto de silencio antes del entrenamiento de este viernes, 5 de noviembre, de la UD Palmas en memoria de Jesús de Miguel. Imagen UDLP



La UD Las Palmas disputará el encuentro de este domingo ante el CD Eldense, correspondiente a la jornada 13 de LaLiga Hypermotion, con su tercera equipación, en un gesto de homenaje y recuerdo a Jesús de Miguel Alameda, jugador del CD Tenerife, fallecido este martes.

El partido, que tendrá lugar a las 17:30 horas en el Estadio Gran Canaria, será una ocasión para rendir tributo a Jesús a través de una indumentaria cuyos colores blanco y azul representan al conjunto blanquiazul. Con esta iniciativa, la entidad amarilla quiere mostrar su respeto, cariño y solidaridad hacia el CD Tenerife y trasladar, una vez más, todo su apoyo a sus familiares, amigos, compañeros y a toda la familia blanquiazul en estos momentos de profundo dolor.

Además, tanto la UD Las Palmas con el CD Eldense esperan contar con la autorización para detener el juego en el minuto 9 como homenaje a Jesús de Miguel, quien portaba ese dorsal en el CD Tenerife.

Representación del club en el homenaje en el Heliodoro Rodríguez López

La UD Las Palmas también enviará este sábado una representación del club al estadio Heliodoro Rodríguez López de Santa Cruz de Tenerife, donde a las 18.00 horas se oficiará sobre el terreno de juego una misa por el alma del futbolista fallecido, a puerta abierta, que se prevé multitudinaria.

La UD Las Palmas quiere que estos gestos sean también una muestra de unión de todo el fútbol canario ante una pérdida que trasciende cualquier rivalidad deportiva, según ha señalado la entidad grancanaria.