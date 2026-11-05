Álex Suárez considera que la próxima jornada «no debería jugarse»

El segundo capitan de la UD Las Palmas cree que el fútbol debería parar este próximo fin de semana tras el fallecimiento de Jesús de Miguel y asegura que están siendo momentos difíciles, incluso para las familias, asustadas por lo sucedido

Informa: Redacción Informativos RTVC

El futbolista de la UD Las Palmas Álex Suárez ha expresado este jueves el máximo apoyo a la familia de Jesús de Miguel, futbolista del CD Tenerife fallecido el pasado martes, así como a todo su entorno, y ha reconocido que es «muy difícil centrarse en lo deportivo» tras una noticia tan «trágica», por lo que opina que el fútbol debería parar este próximo fin de semana.

El defensa grancanario, una de las voces autorizadas del vestuario como segundo capitán, ha trasladado el «cariño, ánimo y apoyo» a los familiares de Jesús de Miguel, así como a la afición del Tenerife, en una conferencia de prensa que, según ha admitido, ha afrontado con nerviosismo, a pesar de su veteranía.

Álex Suárez en rueda de prensa. Imagen UDLP

«Es muy difícil centrarse en lo deportivo, son situaciones que van más allá del fútbol e intentaremos afrontarla con la mayor responsabilidad para demostrar nuestro cariño y respeto a la situación. Salir a hablar de fútbol es complicado, pasa a un segundo plano; era un compañero de profesión y de un club hermano, aquí no hay colores», ha subrayado con el tono apesadumbrado que le ha acompañado durante toda su comparecencia ante los medios informativos.

La próxima jornada «no tendría que disputarse»

Suárez sostiene que la próxima jornada no tendría que disputarse, «el fútbol debería parar, pero es mi opinión. Es una situación que va mucho más allá del fútbol, pero al final hacemos lo que nos dicen», ha argumentado.

El zaguero isleño ha admitido que están siendo «momentos difíciles» incluso entre las familias de los propios jugadores de la Unión Deportiva, «asustadas» por la situación vivida, ya que son conscientes de que le puede ocurrir «a cualquiera de nosotros».

El defensa grancanario ha eludido enviar un mensaje al guardameta Jesús Owono, protagonista de la jugada, aunque sí ha aclarado que, en su opinión, no quiso causar ningún daño al delantero del Tenerife.

«No quiero juzgar a nadie, pero eso ya pasó y no es el momento de mandar mensajes, sino de afrontar la situación, estar unidos y dar todo nuestro apoyo, sobre todo a la familia de Jesús de Miguel», ha concluido.

Iniciativa de la La UD Las Palmas

La Unión Deportiva Las Palmas y el Eldense jugarán el domingo en el Estadio de Gran Canaria su partido correspondiente a la decimotercera jornada de LaLiga Hypermotion, y esperan contar con la autorización para detener el juego en el minuto 9 como homenaje a Jesús de Miguel. Así lo ha comunicado Álex Suárez, un nuevo gesto más de solidaridad del club grancanario, que ya anunció el miércoles que lucirá los colores blanco y azul -propios del Tenerife-, que escogió para su tercer equipaje de la presente temporada, en el encuentro ante el conjunto alicantino.

«Es una iniciativa muy bonita y todos estamos de acuerdo en rendir todos los homenajes posibles a Jesús de Miguel, a su familia, amigos y afición del Tenerife», ha apuntado Álex Suárez en una conferencia de prensa en la que se ha mostrado muy afectado.

Además, la UD Las Palmas enviará este sábado una representación del club al estadio Heliodoro Rodríguez López de Santa Cruz de Tenerife, donde a las 18.00 horas se oficiará sobre el terreno de juego una misa por el alma del futbolista fallecido, a puerta abierta, que se prevé multitudinaria.