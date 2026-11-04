El conjunto amarillo lucirá su tercera equipación, de colores blanco y azul, en el partido de este domingo ante el Eldense, en el Estadio de Gran Canaria, como muestra de respeto y solidaridad con la familia blanquiazul

La UD Las Palmas rendirá homenaje a Jesús de Miguel, jugador del CD Tenerife fallecido este martes. Lo hará durante el encuentro que disputará este domingo frente al CD Eldense. Para la ocasión, el equipo amarillo lucirá su tercera equipación, con los colores blanco y azul representativos del conjunto tinerfeño.

La UD Las Palmas lucirá una indumentaria blanquiazul en homenaje a Jesús de Miguel en el partido de este domingo. UD Las Palmas

El partido comenzará a las 17:30 horas en el Estadio de Gran Canaria. El club ha anunciado esta iniciativa a través de un comunicado en el que explica que pretende trasladar su respeto, cariño y solidaridad hacia el CD Tenerife. También, mostrar su apoyo a los familiares, amigos, compañeros y al conjunto de la familia blanquiazul en estos momentos de duelo.

Una muestra de unión del fútbol canario

La entidad amarilla quiere que este gesto trascienda el ámbito deportivo. Su objetivo es expresar la unión entre los clubes y sus aficionados ante la pérdida del futbolista tinerfeñista.

En este sentido, la UD Las Palmas señala que la iniciativa pretende ser «como muestra de unión de todo el fútbol canario ante una pérdida que trasciende cualquier rivalidad deportiva».