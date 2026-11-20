CD Tenerife vs RCD Mallorca, sábado 21 de noviembre a las 20.00 (hora canaria), jornada 15 de LaLiga Hypermotion. Se puede seguir en directo el minuto a minuto en rtvc.es

El Club Deportivo Tenerife se enfrenta este sábado 21 de noviembre al RCD Mallorca. Un encuentro correspondiente a la decimoquinta jornada de LaLiga Hypermotion, que comenzará a las 20.00 horas en Canarias (21.00 horas en la Península), en el Estadio Heliodoro Rodríguez López.

Como llegan los equipos del CD Tenerife y el Mallorca al encuentro

La dinámica del Tenerife en las últimas cinco jornadas competitivas es la siguiente: 1 victoria (2-0 ante AD Ceuta FC el 15/11) y 4 empates (2-2 vs FC Andorra, 1-1 vs CE Sabadell, 1-1 en Vigo contra RC Celta B y 1-1 ante Girona).

Por su parte, el RCD Mallorca llega con un balance sólido de los últimos cinco compromisos: 2 victorias y 3 empates, incluyendo un 3-3 en la última jornada contra Córdoba (14/11) y victorias previas como el 3-1 ante UD Las Palmas.

En la clasificación actual el Tenerife ocupa la 13ª plaza con 18 puntos (17 goles a favor y 17 en contra), mientras que el Mallorca viene por encima, en la 7ª posición con 23 puntos (18 goles a favor y 10 en contra).

Últimos enfrentamientos

El CD Tenerife llega a su compromiso frente a el RCD Mallorca con un reto histórico por delante: volver a ganar al conjunto balear en el Heliodoro Rodríguez López. Cabe destacar que los de Cervera, no consiguen derrotar a los bermellones como locales desde el 12 de diciembre de 2015, cuando se impusieron por 2-1 en un encuentro de Segunda División. Desde entonces, los enfrentamientos disputados en el recinto capitalino no han terminado con una victoria para los blanquiazules.

Alineaciones

Una hora antes del inicio del encuentro, cuando se sepan las alineaciones oficiales de ambos equipos, podrás consultarlas en esta página.

Minuto a minuto en directo

Estadísticas

Te puede interesar: