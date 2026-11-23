La UD Las Palmas ya conoce a su rival en la segunda eliminatoria de la Copa del Rey 2026-27. El sorteo celebrado este lunes 23 de noviembre en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas ha emparejado al conjunto amarillo con el Albacete Balompié. La eliminatoria se disputará a partido único entre el 1 y el 3 de diciembre.

La UD Las Palmas se enfrentará al Albacete Balompié en la segunda eliminatoria de la Copa del Rey 2026-27. El equipo grancanario afrontará un nuevo compromiso en el torneo del KO después de superar al RSD Alcalá en la primera ronda por 1-3, en un encuentro que necesitó de la prórroga para decidirse.

El sorteo, celebrado este lunes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, ha determinado los 28 emparejamientos de esta segunda fase, en la que participan 56 equipos de diferentes categorías del fútbol español.

¿Quién es el rival de la UD Las Palmas en la Copa del Rey?

El rival de la UD Las Palmas será el Albacete Balompié.

El enfrentamiento será Albacete Balompié – UD Las Palmas, según el orden establecido en el sorteo.

¿Dónde se juega el partido de Copa del Rey de la UD Las Palmas?

La eliminatoria se disputará en Albacete, ya que el rival es de inferior categoría.

La normativa de la RFEF establece que los encuentros se juegan en el campo del equipo de inferior categoría. Cuando los dos conjuntos pertenecen a la misma división, ejerce como local el club cuya bola haya sido extraída en primer lugar.

¿Cuándo juega la UD Las Palmas la segunda eliminatoria de la Copa del Rey?

La segunda eliminatoria de la Copa del Rey 2026-27 se disputará entre el 1 y el 3 de diciembre de 2026, a partido único.

El horario definitivo del encuentro entre la UD Las Palmas y el Albacete Balompié está pendiente de confirmación.

El equipo que consiga la clasificación accederá a los dieciseisavos de final, ronda en la que entrarán en competición los cuatro participantes en la Supercopa de España: FC Barcelona, Real Madrid, Real Sociedad y Atlético de Madrid.

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