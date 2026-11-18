Duelo entre el CL Tamanca Las Manchas y el CL Tedote de la Liga Cabildo de La Palma este sábado, 21 de noviembre, a las 20:00 horas, desde el Pabellón de El Paso

El Pabellón de El Paso, en La Palma, será el escenario de la luchada entre CL Tamanca Las Manchas – CL Tedote, este sábado a las 20:00 horas, en el regreso del puntal “A” Fernando Rodríguez “Pollo de La Montaña” a la que fue su casa durante las últimas tres temporadas.

Un duelo que cierra la primera vuelta de la Liga Cabildo de La Palma y que será muy especial para el nuevo puntal “A” del CL Auarita Tedote de Santa Cruz de La Palma. Fernando Rodríguez “Pollo de La Montaña” regresa por primera vez a la que fue su casa durante estas últimas tres temporadas y se enfrentará a los que fueron sus compañeros hasta hace apenas cuatro meses.

También será una luchada muy especial para el puntal “C” del Tedote Aitor Molina “Pollo de El Paso”, canterano del Tamanca y que visita su pueblo como rival.

El equipo de Las Manchas, tras la marcha de Fernando Rodríguez, cambió de proyecto y apostó por tres puntales “C” para este curso: Añaterve Abreu “Pollo de La Orotava”, Iván Luis “El Turbo” y Rafa Fernández. La otra gran novedad del Tamanca está en el banquillo; su nuevo mandador es el ex del CL Aridane Juan Carlos Lorenzo.

Dónde ver la luchada

Este apasionante duelo lo podrán seguir este sábado 21 de noviembre, en directo, a partir de las 19.45 horas por la plataforma Canarias Play, en el portal www.rtvc.es y el canal de Deportes de TVC en YouTube y el domingo 22 por la tarde, en el canal TDT a partir de las 09.30 horas.