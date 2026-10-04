Detenido por un atropello mortal y darse a la fuga en La Palma

Las diligencias corresponden a la Policía Local de Los Llanos de Aridane al haberse producido el atropello mortal en el casco urbano de este municipio, en el barrio de Argual
Agentes de la Guardia Civil han detenido a un hombre que atropelló mortalmente con su vehículo a una mujer en Los Llanos de Aridane y se dio a la fuga.
Fuentes del instituto armado detallan que las diligencias corresponden a la Policía Local de Los Llanos de Aridane al haberse producido el atropello en el casco urbano de este municipio. En concreto, en el barrio de Argual, donde residían víctima y conductor.
Según publican medios locales, el arresto se produjo en el domicilio del conductor horas después del atropello mortal.