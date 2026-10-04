Detenido por un atropello mortal y darse a la fuga en La Palma

Las diligencias corresponden a la Policía Local de Los Llanos de Aridane al haberse producido el atropello mortal en el casco urbano de este municipio, en el barrio de Argual

Detenido por atropello mortal y darse a la fuga. Imagen de recurso Europa Press

Agentes de la Guardia Civil han detenido a un hombre que atropelló mortalmente con su vehículo a una mujer en Los Llanos de Aridane y se dio a la fuga.

Fuentes del instituto armado detallan que las diligencias corresponden a la Policía Local de Los Llanos de Aridane al haberse producido el atropello en el casco urbano de este municipio. En concreto, en el barrio de Argual, donde residían víctima y conductor.

Según publican medios locales, el arresto se produjo en el domicilio del conductor horas después del atropello mortal.