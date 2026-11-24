La Guardia Civil ha acordonado la zona por la presencia de un artefacto con apariencia de proyectil hasta la llegada del Grupo de Especialistas en Desactivación de Explosivos (GEDEX)

Zona acordonada donde se ha localizado un artefacto en Los Guinchos, Breña Baja. Imagen RTVC / Magaly Cáceres

Un particular localizó a última hora de la tarde de este lunes, alrededor de las 19:00 horas, un artefacto con apariencia de proyectil en la zona de Los Guinchos, cerca de la playa, en Breña Baja, en la isla de La Palma.

Tras el hallazgo, la persona alertó de inmediato a la Guardia Civil, cuyos agentes se desplazaron al lugar y procedieron a acordonar y asegurar la zona para evitar posibles riesgos. El descubrimiento ha causado sorpresa, porque se trata de un entorno bastante concurrido frecuentado por vecinos y visitantes.

La Guardia Civil mantiene acordonada el área a la espera de la llegada del Grupo de Especialistas en Desactivación de Explosivos (GEDEX), prevista para las primeras horas de esta mañana. Los especialistas deberán examinar el artefacto para determinar su naturaleza, antigüedad y estado, así como establecer qué procedimiento se debe seguir para garantizar la seguridad.

A falta del análisis de los expertos, las primeras observaciones apuntan a que no sería un proyectil especialmente antiguo, por lo que podría tratarse de un artefacto de una época más contemporánea.

Hasta que los especialistas realicen la inspección, se mantiene asegurado el perímetro como medida preventiva.