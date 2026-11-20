Las doce fantasías optarán al título de soberana de ‘La Música’, alegoría de las carnestolendas del próximo febrero

La Gala de la Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria contará con doce candidatas que optarán al título de soberana de «La Música», alegoría de las carnestolendas del próximo febrero en la capital grancanaria, informa el Ayuntamiento.

Imagen cedida.

La alcaldesa, Carolina Darias, ha saludado este viernes a los diseñadores antes del encuentro que mantuvieron el concejal de Carnaval, Héctor Alemán, y el director artístico de la fiesta, Josué Quevedo, con los creadores que darán vida a las propuestas que desfilarán en una gala el próximo 8 de febrero.

Alemán y Quevedo

Durante la reunión, Alemán y Quevedo compartieron impresiones sobre los preparativos y reconocieron el trabajo que realizan los equipos creativos, cuyo esfuerzo se prolonga durante meses para transformar cada idea en una fantasía, se indica en un comunicado.

Asimismo, destacaron el talento y la implicación de los diseñadores, piezas fundamentales en el desarrollo de una de las galas más esperadas del Carnaval.