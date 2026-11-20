Hasta el lugar se desplazaron efectivos de bomberos de la capital, Policía Local y Policía Nacional, así como dos ambulancias del Servicio de Urgencias Canario (SUC)

Los bomberos de Las Palmas de Gran Canaria se han desplazado hasta el barrio de Tamaraceite para intervenir en un incendio que se ha declarado en la tarde de este viernes en un edificio de cuatro alturas.

Imagen archivo RTVC.

Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112, han sido varias las llamadas que se han recibido alertando sobre un fuego en un inmueble de la Calle José Antonio Gutiérrez Mellado.

Policía Nacional

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de bomberos de la capital, Policía Local y Policía Nacional, así como dos ambulancias del Servicio de Urgencias Canario (SUC), dispositivo que aún seguía actuando alrededor de las 16.40 horas.

Por el momento, no han trascendido más detalles sobre el alcance del incendio ni sobre posibles afectados.