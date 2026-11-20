La alcaldesa, Carolina Darias, acompañada por el concejal de Cultura, Josué Íñiguez, presentó la agenda de actos navideños programados que arrancará el jueves 26 de noviembre con el encendido navideño en la plaza Santa Ana

Las Palmas de Gran Canaria dará el pistoletazo de salida a la programación navideña el próximo jueves 26 de noviembre por la noche con el tradicional encendido de las luces en la Plaza de Santa Ana. El Ayuntamiento de la ciudad ha presentado la agenda navideña que ha sido programada bajo el lema «Vive la Navidad», un conjunto de actos pensados para vivir en familia y para todo tipo de públicos y edades.

Presentación de la programación de Navidad de Las Palmas de Gran Canaria 2026

Una programación pensada para la infancia

Conciertos, citas con arraigo, espectáculos lumínicos o diferentes talleres para los más pequeños de la casa, entre otras propuestas, llegarán a diferentes espacios de la ciudad, según adelantaron la mañana de este viernes 20 de noviembre la alcaldesa, Carolina Darias, y el concejal de Cultura, Josué Íñiguez. Una completa agenda de actos diseñada para “vivir la Navidad” en Las Palmas de Gran Canaria.

“Una invitación a salir, a encontrarnos, a compartir, a disfrutar de nuestras calles, nuestras plazas: a vivir nuestra ciudad”, destacó la alcaldesa. Una Navidad, recalcó, “que se disfrute, pero también una Navidad que impulse nuestra ciudad, que acompañe a nuestros sectores económicos y que permita que la actividad llegue a distintos barrios y espacios”.

Para ello, la programación se extenderá por la ciudad “con propuestas para diferentes edades, gustos y sensibilidades”. También “combinará nuestras tradiciones con nuevas experiencias” y tendrá “muy presentes a los niños y las niñas”, además de ser “inclusiva, participativa y compartida”, detalló la alcaldesa.

Bajo lema «Vive la Navidad», explicó Darias, se invita a “recuperar la ilusión, compartir deseos y revivir los recuerdos de la infancia” a través de una imagen protagonizada por una carta a los Reyes Magos y acompañada por personajes de la Navidad de la ciudad. Una imagen, continuó, que simboliza el espíritu de estas fiestas y anticipa una programación que llenará de música, encuentros y actividades las calles, plazas y espacios de Las Palmas de Gran Canaria.

Arranque con el encendido

Y para conseguirlo, dijo el concejal de Cultura, “hemos pretendido y preparado una programación amplia, diversa y pensada para todas las edades que combina música, tradición, espectáculos, propuestas infantiles, familiares y espacios para compartir”. Así, continuó, la Navidad comenzará a cobrar vida el próximo jueves 26 de noviembre con el tradicional encendido navideño en la plaza de Santa Ana que contará con la actuación musical del artista canario St. Pedro. Una iluminación que, un año más, ofrecerá espectáculos lumínicos a diario, con los dos millones de luces led, en la emblemática plaza de Vegueta y en la calle Mayor de Triana a las 19:30 horas y, de jueves a domingo, sumarán un segundo pase a las 20:30 horas. “Que pasear por estos espacios sea también una experiencia para disfrutar juntos de la Navidad”, remarcó Íñiquez.

“Queremos que la Navidad se viva en las calles, en los barrios, en las plazas y en familia. Que sea una oportunidad para encontrarnos, compartir y disfrutar de nuestra ciudad”, dijo el concejal, por lo que será a partir del 4 de diciembre cuando comience a latir el corazón de las Fiestas en el parque Santa Catalina y su entono. Ese día, la Ciudad de la Navidad abrirá sus puertas con su Market navideño que, además de sus puestos de venta de curiosidades y potenciales regalos, ofrecerá una feria de atracciones que estará ubicada en la zona de El Refugio.

Música y talleres

Precisamente, la plaza de Canarias, en la trasera del Edificio Miller, acogerá el escenario al que se subirán numerosos grupos musicales para ofrecer “una programación musical muy potente”, adelantó el concejal. La Trova, Los Salvapantallas, Los Lola, Los Aseres, Los 600, Maldita EGB, Aduén Amaya, Kilombo Improvisado, Daniel Calero, Miss Music Band, Lío Gordo, Kilian Viera, Family Soul Band, Señor Natilla o Son de Isla. También los tributos a Mecano y Maná, «Barco a Venus» y «Rayando el sol», irán tomándose el relevo, lo mismo que un buen número de djs, día a día. En definitiva, “la música de nuestras vidas”, afirmó.

Las fiestas han contemplado igualmente, detalló el concejal del programa navideño, más de una docena de talleres los fines de semana, entre los que se encuentran el de repostería para elaborar dulces típicos de las fiestas con orientación profesional, así como otros enfocados a la creación de tarjetas navideñas y a otras tantas convocatorias relacionadas con la decoración y la tradición típica de las fechas, no solo para público infantil, sino también juvenil y adulto.

Actuaciones infantiles y nacimientos

Dentro de las citas infantiles, no faltará ZALAKADUKA que este año regresa al Teatro Pérez Galdós, del 26 al 28 de diciembre, con «Zenicienta by Zalakadula», una divertida y sorprendente versión del clásico de «Cenicienta». Y el programa navideño reforzará el hechizo que estas celebraciones ejercen entre niñas y niños con el concierto especial de la Banda Sinfónica Municipal «Las Navidades del nuevo Harry Potter» en la plaza Santa Ana, con la participación del crooner Fasur Rodríguez, junto con la escuela de talentos Saray Castro.

Otra tradición para compartir con las pequeñas y pequeños de la casa es la visita a nacimientos con arraigo como el del parque San Telmo, que el área de Cultura inaugurará el 11 de diciembre.

Continuando con el apartado familiar, el 5 de enero tendrá lugar la convocatoria más esperada del calendario navideño, la llegada de SS.MM. los Reyes Magos a la Base Naval y la cabalgata, que partirá de la calle Juan Rejón hasta el parque San Telmo.

Noches de Fin de Año y Reyes y otras citas musicales

En el apartado musical, además de lo mencionado, Íñiquez recordó que el Ayuntamiento apuesta por citas consolidadas como el tradicional «Concierto de Navidad de Los Gofiones», el concierto de la Unidad de Música del Mando Aéreo de Canarias y otro más de la BSM por el «500 Aniversario de la Real Audiencia de Canarias», todos ellos en la plaza de Santa Ana. Además, de la apertura de cinco patios del casco histórico en una nueva edición de «Música en el corazón de Vegueta» y un encuentro navideño de Barrios Orquestados en la Alameda de Colón.

Asimismo, el concejal confirmó que el 31 de diciembre, el recinto de Santa Catalina despedirá 2026 con una gran fiesta que, desde las 22:00 hasta las 05:30 horas, celebrará la llegada del año nuevo al ritmo que marcarán varias formaciones musicales. A las 23:59 horas de la última noche del año, el cielo se iluminará con los fuegos artificiales que se lanzarán desde Los Muellitos, en La Cícer.

La segunda gran fiesta, un clásico en Las Palmas de Gran Canaria, es la de la Noche de Reyes. La zona de Triana volverá a acoger la víspera de Reyes, hasta la media noche, diferentes conciertos en el entorno de la zona.

«Vive la Navidad»

Las Fiestas llegan este año bajo el eslogan «Vive la Navidad», cuya imagen es obra del diseñador Brian Medina. La misma, toma como elemento central una carta a los Reyes Magos, símbolo de la ilusión, los sueños y los deseos que acompañan a la Navidad.

A través de un universo visual de fantasía y ternura, en el que cobran vida juguetes, estrellas y sobres que evocan los recuerdos de la infancia, la propuesta del diseñador invita a recuperar la emoción de aquellas Navidades y a conectar con los sentimientos que perduran con el paso del tiempo. Una imagen que vincula la nostalgia y la magia de estas fechas con la identidad de Las Palmas de Gran Canaria y que recuerda que la verdadera esencia de la Navidad reside en compartir ilusiones y estar cerca de las personas que queremos.

Bibliotecas

También las Bibliotecas Públicas Municipales permanecerán atentas a la Navidad con la programación de numerosas actividades. Todo el listado de opciones puede consultarse en el programa alojado en la plataforma digital lpacultura.com.