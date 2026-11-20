La familia que organiza el Belén de Arena desde sus inicios asegura que el Ayuntamiento ha intentado patentar una marca ya registrada y que les han reducido la financiación, además de negar las acusaciones de coacción de Pedro Quevedo

La polémica por la cancelación del Belén de Arena en Las Palmas de Gran Canaria continúa con la versión de la familia que lo organiza desde su primera edición. Atribuye la cancelación del evento a una «pérdida de confianza» en el Ayuntamiento, motivada por un conflicto sobre el registro de la marca y desacuerdos sobre la financiación del proyecto.

Belén de Arena en Las Canteras. Imagen Toni Hernández

Marca registrada

En una rueda de prensa este viernes, los creadores del Belén de Arena de playa de Las Canteras han defendido su gestión tras las críticas recibidas en los últimos días desde el Consistorio y han negado las acusaciones de «coacción» que han recibido del concejal de Turismo, Pedro Quevedo, que han calificado de «descalificaciones» que estudiarán llevar a los tribunales.

El director del Belén de Arena, Aday Rodríguez, ha explicado que uno de los detonantes de la disputa ha sido el intento del Ayuntamiento de registrar la marca ‘Belén de Arena de Las Palmas de Gran Canaria’, una iniciativa de la que, según ha afirmado, tuvieron conocimiento en 2024 y que consideran un intento de apropiarse de un proyecto creado por su familia hace dos décadas.

Según ha relatado, la familia Rodríguez Medina tiene registrada desde 2015 la marca ‘Belén de Arena de Las Canteras’ y ha presentado alegaciones contra un nuevo registro municipal ante la Oficina Española de Patentes y Marcas.

Pérdida de confianza

«Lo habíamos registrado pensando más bien frente a terceros, pero jamás nos imaginamos que tuviéramos que defender nuestra marca frente a nuestro Ayuntamiento», ha afirmado, al señalar que en mayo de este año el Consistorio volvió a intentar inscribir la marca a su nombre.

Rodríguez ha señalado que, a pesar de que ese registro en 2024 por el Ayuntamiento afectó a la confianza entre las partes, continuaron con las ediciones de ese año y la de 2025 «con la esperanza de que pudiéramos en algún momento llegar a un entendimiento cordial y mejorar las relaciones».

Menor financiación

Por otro lado, la familia ha criticado también la reducción de la aportación municipal respecto a los inicios del proyecto.

Según sus datos, el Ayuntamiento destinó 107.000 euros a la primera edición, en 2006, mientras que para 2026 la previsión era de 75.706 más IGIC (81.005 euros).

Los organizadores han señalado que el presupuesto global previsto para la 21 edición rondaba los 490.000 euros y que habían solicitado una aportación municipal de 200.000 euros para garantizar la calidad del evento.

«Si queremos seguir siendo el mejor evento de arena del mundo, tenemos que pagar lo que cuesta, tenemos que tratarlo de manera más justa», ha dicho al indicar que, con el presupuesto que el Belén ha tenido hasta ahora, los escultores han facturado por debajo de la media y se han contratado a menos de los que eran necesarios.

Reclamo turístico y cultural

Rodríguez ha defendido que el Belén de Arena se ha consolidado como un reclamo turístico y cultural de alcance internacional, con más de 250.000 visitantes en algunas ediciones y una amplia repercusión mediática.

El Belén de Arena «es una inversión tremendamente rentable en cuanto a repercusión para la ciudad, para la isla y para Canarias» ha dicho al señalar que no considera «ninguna locura» el presupuesto solicitado al Ayuntamiento.

Rodríguez ha desmentido «el supuesto interés electoralista» que señaló el concejal de Turismo en rueda de prensa el pasado 17 de noviembre, al asegurar que han trabajado «generalmente súper bien» con todos los partidos y que su experiencia les demuestra «que depende más de la voluntad y de las ganas que del color del partido que esté a cargo».

Difrencia en el presupuesto

En relación a la diferencia entre el coste total de 490.000 euros y el indicado en el presentado ante la Dirección General de Costas que lo cifraba en 309.000 euros, ha señalado que «era una previsión lo más ajustada posible a la fecha en la que nos encontrábamos y, por eso, esa diferencia».

En relación con la tramitación de la ayuda de Promotur (Turismo de Canarias), que en la pasada edición aportó 60.000 euros al evento, ha reconocido un «error de interpretación» en su tramitación y que, no obstante, en el coste total del evento contaban con esa ayuda.

La familia ha afirmado que «jamás» se han planteado trasladar el Belén de Arena a otro municipio y ha tendido la mano al Ayuntamiento para retomar las conversaciones de cara a futuras ediciones, aunque ha reclamado darle al proyecto «una seguridad, una tranquilidad y un presupuesto adecuado al potencial que ofrece».

«El alma de la Navidad no puede estar continuamente maltratada por parte del lugar que más se beneficia de que se haga aquí», ha dicho Rodríguez refiriéndose a la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y al Ayuntamiento, al que pide «más cariño» para el Belén de Arena.