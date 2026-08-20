La cifra supone un incremento de 2.205 viajeros con respecto al año anterior (+3,4 %), según los datos de balance ofrecidos por el Cabildo

Un total de 53.765 pasajeros utilizaron la guagua para desplazarse a los grandes eventos festivos que se celebraron entre el 14 y el 16 de agosto en Tenerife y que comprenden la Festividad de la Virgen de Candelaria, la Fiesta de la Pamela y la Romería de San Roque de Garachico.

Guaguas en el Intercambiador de Santa Cruz de Tenerife / TITSA – Archivo

La cifra supone un incremento de 2.205 viajeros con respecto al año anterior (+3,4 %), según los datos de balance ofrecidos por el Cabildo en una nota, donde recalca el operativo especial activado durante estas fiestas, habilitando 53.000 plazas adicionales que reforzaron las conexiones con Candelaria, Tejina y Garachico.

Entre el 14 y el 15 de agosto, la compañía transportó a 28.144 personas a las celebraciones de la Virgen de Candelaria, Patrona de Canarias, a través de las líneas 120, 121, 122 y 522. Esto equivale a 447 viajeros más (+1,6 %) que el año anterior.

Por festividades

En cuanto a la Fiesta de la Pamela de Tejina, celebrada el pasado 15 de agosto, Titsa desplazó a 12.919 personas en las líneas 050, 051 y 057. Con ello, se registró un aumento del pasaje del 20,5 % frente a la cita de 2025, lo que equivale a 2.201 usuarios más. Por su parte, el domingo 16 de agosto 12.702 personas usaron la línea 363 para acudir a la Romería de San Roque, en el municipio de Garachico.

Supone una disminución del 4 % frente al año anterior, si bien la cifra supera en 7.000 viajeros el pasaje habitual de esta línea en domingo.

Con motivo de la celebración de las Fiestas en Honor a Nuestra Señora de Candelaria, se habilitaron un total de 20.000 plazas adicionales en las líneas 120 y 122, y se creó expresamente la lanzadera 522 para conectar de forma directa los municipios de Candelaria y La Laguna.

Igualmente, la empresa puso a disposición de los usuarios alrededor de 10.000 plazas adicionales para acudir a la Fiesta de la Pamela de Tejina, distribuidas en las líneas 050, 051 y 057.

Asimismo, para facilitar los desplazamientos durante la Romería de San Roque de Garachico, la compañía ofreció servicios adicionales en la línea 363, que conecta Puerto de la Cruz, Icod de los Vinos, Garachico, Los Silos y Buenavista, con 23.000 plazas que se sumaron a la oferta habitual.