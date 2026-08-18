Entre los actos más destacados de las Fiestas de Los Remedios 2026 se encuentra la escenificación de la Librea de Tegueste, que tendrá lugar el próximo viernes 11 de septiembre, a las 21:30 horas, en la Plaza de San Marcos

Presentación del cartel de las Fiestas de Los Remedios en Tegueste y La Librea. Imagen Ayuntamiento de Tegueste

El Ayuntamiento de Tegueste ha presentado oficialmente el cartel y la programación de las Fiestas de Los Remedios 2026, una celebración que volverá a convertir al municipio en punto de encuentro en torno a sus tradiciones, su patrimonio cultural y la participación de vecinos y visitantes.

Entre los actos más destacados de esta edición se encuentra la escenificación de la Librea de Tegueste, que tendrá lugar el próximo viernes 11 de septiembre, a las 21:30 horas, en la Plaza de San Marcos, bajo la dirección de Telésforo Rodríguez. La entrada será gratuita hasta completar aforo, facilitando así que vecinos, vecinas y visitantes puedan disfrutar de una de las principales manifestaciones culturales del municipio.

El alcalde de Tegueste, Norberto Padilla, destacó durante la presentación que “la Librea representa una parte esencial de nuestra identidad como pueblo. Es una tradición que hemos recibido de nuestros antepasados y que tenemos la responsabilidad de conservar, cuidar y transmitir a las nuevas generaciones”. En este sentido, el alcalde subrayó que la programación de Los Remedios “es mucho más que un calendario de actos, es el reflejo de un municipio que celebra unido, que mantiene vivas sus tradiciones y que apuesta por una cultura hecha desde y para Tegueste”. “La Librea ocupa un lugar especial dentro de nuestras fiestas porque reúne historia, memoria, participación y sentimiento. Cada representación es también un homenaje a quienes durante generaciones han hecho posible que esta tradición llegue hasta nuestros días”, señaló.

Amplio programa de actos

Por su parte, la concejala de Fiestas del Ayuntamiento de Tegueste, Eladia López, puso el acento en el trabajo realizado para configurar una programación “pensada para que todas las generaciones puedan disfrutar de las Fiestas de Los Remedios y, al mismo tiempo, para que nuestras tradiciones sigan ocupando el lugar que merecen”.

La responsable municipal de Fiestas destacó especialmente la celebración de la Librea, señalando que “cada edición supone un esfuerzo colectivo y una oportunidad para reencontrarnos con nuestra historia. Queremos que quienes acudan a la Plaza de San Marcos el 11 de septiembre no solo disfruten de la representación, sino que comprendan el valor de una tradición que pertenece a todo Tegueste”.

Asimismo, la concejala agradeció “la implicación de todas las personas, colectivos, asociaciones y profesionales que hacen posible que las fiestas salgan adelante” y animó a la ciudadanía a participar en las numerosas actividades previstas durante el mes de septiembre. La programación de las Fiestas de Los Remedios 2026 se desarrollará durante el mes de septiembre e incluirá actos religiosos, actividades culturales, propuestas deportivas, música, folclore, encuentros familiares, galas, verbenas y diferentes iniciativas de participación

ciudadana.

Citas destacadas

Entre las citas destacadas se encuentran la Gala de Elección de la Reina de Los Remedios y Reina de la Vendimia 2026, la primera edición del Día de la Bicicleta, la Gala de Elección de la Reina Infantil, la Cabalgata de Carrozas, diferentes actuaciones musicales, la XI edición del Encuentro de Habaneras, así como diversas actividades vinculadas a la tradición vitivinícola y al patrimonio cultural de Tegueste.

Asimismo, los actos religiosos tendrán un papel destacado dentro de las fiestas, con la celebración de la Solemne Eucaristía y procesión de Nuestra Señora de Los Remedios el 8 de septiembre, además de la celebración del 13 de septiembre, festividad que volverá a congregar a numerosos vecinos y vecinas en torno a la imagen de la patrona.

La Librea de Tegueste: tradición, historia e identidad

La Librea de Tegueste constituye una de las manifestaciones festivas más representativas del municipio y uno de sus principales símbolos de identidad. Sus orígenes se remontan, al menos, al siglo XVII y están vinculados a las celebraciones en honor a Nuestra Señora de los Remedios, hundiendo sus raíces en la promesa realizada en 1583 por el pueblo teguestero en agradecimiento por la protección concedida por la Virgen. Un voto asumido con carácter de perpetuidad que sitúa la devoción en el corazón de esta tradición y que, siglos después, continúa renovándose colectivamente.

Ya en el siglo XIX, el Prebendado Pacheco se refería a la Librea como una «antiquísima costumbre» de gran arraigo popular, una consideración que refleja la profunda vinculación de esta celebración con la historia y la identidad de Tegueste. El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Tegueste, Roberto Díaz, destaca que “la Librea es mucho más que una celebración que se repite cada cuatro años; es una tradición que forma parte de nuestra memoria colectiva y que nos conecta directamente con nuestras raíces, con nuestra historia y con la devoción que durante siglos ha acompañado al pueblo de Tegueste”. En este sentido, Díaz subraya que “es una responsabilidad y, al mismo tiempo, un orgullo, trabajar para preservar y poner en valor una manifestación cultural de esta relevancia, garantizando que las nuevas generaciones puedan conocerla, vivirla y mantenerla viva”.

Cuatro elementos fundamentales

La tradición se articula en torno a cuatro elementos fundamentales: la Milicia, la Danza de las Flores, los Barcos y la procesión de la Virgen de los Remedios, verdadero eje vertebrador de la celebración. La salida de la imagen, acompañada por estos elementos,

simboliza la renovación de aquella promesa de protección y constituye uno de los momentos centrales de una manifestación en la que se entrelazan fe, memoria, tradición y participación popular. Tras el recorrido procesional tiene lugar la escenificación de la batalla entre los barcos y el castillo, una representación cargada de simbolismo que evoca la defensa de la isla y que culmina con el triunfo bajo la intercesión de la Virgen. De este modo, la Librea trasciende su dimensión de recreación histórica para convertirse en una expresión viva de la devoción y del patrimonio cultural y religioso de Tegueste.

Actualmente, la Librea se celebra cada cuatro años y cuenta desde 2007 con la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC), en la categoría de patrimonio inmaterial, un reconocimiento que pone en valor su singularidad, su arraigo y su importancia dentro del

patrimonio cultural de Canarias.