El barrio de Guanarteme tiene todo listo para sus Fiestas del Pilar: música, tradición y cultura popular

Las Fiestas del Pilar 2026 se celebrarán en Guanarteme, en Las Palmas de Gran Canaria, del 30 de septiembre al 12 de octubre con una programación que combina música, folclore, tradición y actividades para todas las edades. Baby Solano será el encargado de pronunciar el pregón el 30 de septiembre, en una jornada que contará también con la actuación de Tamara.

Cartel de las Fiestas del Pilar de Guanarteme, en Las Palmas de Gran Canaria

El programa de las Fiestas del Pilar de Guanarteme 2026 incluye conciertos de artistas como Falete, Natalia, de OT 1, y King África, además de verbenas, galas, actividades infantiles, folclore y algunos de los actos más tradicionales de estas celebraciones.

Entre las novedades de este 2026, destaca el I Encuentro Murguero ‘Batallas de Chio-Chio Fiestas del Pilar’, que reunirá a murgas de Gran Canaria y Tenerife. Las fiestas también celebrarán el 21º Encuentro de Papagüevos, uno de los actos más representativos de la programación.

Baby Solano dará el pregón de las Fiestas del Pilar

Las fiestas comenzarán el miércoles 30 de septiembre con el tradicional pasacalle de los papagüevos, acompañados por la Banda Aborigen.

A las 20:00 horas, Baby Solano, presentador y reportero de Televisión Canaria, pronunciará el pregón de las Fiestas del Pilar 2026. La jornada continuará con la Gala de Elección de la Reina de las Fiestas y Miss Guanarteme 2026, que contará con la actuación de Tamara.

El jueves 1 de octubre se celebrará el XXI Festival Folclórico de las Comunidades, con la participación de agrupaciones de Canarias, Aragón, Extremadura y Venezuela. Antes del festival, los grupos desfilarán desde la calle Pelayo hasta el Auditorio Alfredo Kraus por la avenida de Las Canteras.

Las Fiestas del Pilar incorporan un nuevo encuentro murguero

El viernes 2 de octubre llegará una de las principales novedades del programa: el I Encuentro Murguero ‘Batallas de Chio-Chio Fiestas del Pilar’, con la participación de murgas de Gran Canaria y Tenerife. La jornada terminará con un concierto de Aseres.

El sábado 3 se celebrará la Verbena del Perro, con DJ Fano Sánchez, Grupo Acuarela y Savia Nueva. Esa misma noche tendrá lugar la Gran Gala Final de la Batalla de Playbacks ‘Todo por la Corona Canarias’, con la actuación de Satín Greco, ganadora de Drag Race España 5.

El domingo 4 de octubre será el turno del 21º Encuentro de Papagüevos El Pilar 2026. Cerca de 40 figuras procedentes de Guanarteme, San Lorenzo, Schamann, San Isidro de Gáldar y otros puntos participarán en esta cita, acompañadas por las bandas Atlántico Sound, Isleña y Aborigen.

La jornada incluirá además un concierto de Los 600 y la Gala de Elección de la Reina Infantil y Reina Junior 2026.

Actividades para todas las edades en Guanarteme

La programación continuará durante la semana con diferentes propuestas dirigidas a niños, jóvenes y mayores.

El lunes 5 de octubre habrá una merienda popular infantil, el concierto del grupo infantil JALEOX y el II Encuentro Audiovisual ‘La Cicer: zona surfera calidad mundial’.

El martes 6 se celebrará la Merienda Popular de los Mayores, seguida de la actuación de Family Soul Band.

El miércoles 7 tendrá lugar el 30º aniversario de la Gala de Elección de la Lady y Gran Lady El Pilar, con las actuaciones de Elías Uche y el Mariachi Peleón.

El jueves 8 de octubre se celebrará un concierto tributo a Michael Jackson.

Falete, Natalia y King África protagonizan la recta final

La música tendrá un papel destacado durante los últimos días de las Fiestas del Pilar 2026.

El viernes 9 de octubre actuará Falete y, posteriormente, habrá una verbena con la Orquesta Furia Joven.

El sábado 10 comenzará con el V Festival de Danza y Baile ‘Guanarteme es Danza’. Por la noche se celebrará la Gran Gala Drag Queen El Pilar 2026, presentada por Roberto Herrera y Tamito, con la actuación de Natalia, de OT 1. La jornada terminará con un concierto de Los Salvapantallas.

El domingo 11 de octubre habrá una fiesta infantil de la espuma y toboganes de agua. A las 18:00 horas partirá desde la calle Pavía la tradicional romería en honor a Nuestra Señora del Pilar, que recorrerá diferentes calles de Guanarteme hasta llegar a la plaza del Pilar.

Después se celebrará la ofrenda a Nuestra Señora del Pilar, con la actuación de la Parranda La Polvajera. La jornada continuará con una verbena y el pasacalle nocturno de los papagüevos.

A medianoche, los fuegos artificiales en la playa de Las Canteras, a la altura de la escultura de Alfredo Kraus, pondrán el broche a la jornada.

King África cerrará las Fiestas del Pilar 2026

Las celebraciones finalizarán el lunes 12 de octubre, Día del Pilar, con la procesión de Nuestra Señora del Pilar, acompañada por la Agrupación Musical y Majorette La Salle de Agüimes.

Después tendrá lugar una paella popular y la actuación del grupo femenino Tacones Rojos.

El cierre musical de las Fiestas del Pilar 2026 en Guanarteme correrá a cargo de King África, que ofrecerá un concierto a partir de las 16:00 horas.

Las Fiestas del Pilar, reconocidas como Fiesta de la Ciudad, volverán así a convertir durante casi dos semanas el barrio de Guanarteme en uno de los principales puntos de encuentro de Las Palmas de Gran Canaria, con una programación que combina tradición, cultura popular, actividades familiares y música.