Miles de personas asistirán a la 40 edición de la Suelta del Perro Maldito, que contará con unas 200 personas en escena y nuevas propuestas

Valsequillo se prepara para vivir esta medianoche la 40 edición de la Suelta del Perro Maldito. El casco del municipio se apagará para dar paso a un espectáculo de teatro de calle en el que participarán unas 200 personas y que este año lleva por título ‘El poder del caos’.

Una de las principales novedades será una plataforma escénica de unos 50 metros de longitud, sobre la que se representará la tradicional lucha entre el bien y el mal.

La celebración tiene su origen en la imagen de San Miguel Arcángel de la parroquia de Valsequillo, obra de Luján Pérez de 1804, en la que aparece un perro a sus pies en lugar del habitual dragón.

Valsequillo revive esta noche la Suelta del Perro Maldito. Ayuntamiento de Valsequillo

Exhibición de fuegos artificiales

Además, miles de personas se desplazarán hasta Valsequillo para asistir al espectáculo, que dará paso a una exhibición de fuegos artificiales.

La noche continuará hasta la madrugada con la verbena de la víspera de San Miguel, con los espectáculos ‘Un paseo por las estrellas’ y Armonía Show en la plaza Tifariti.