La celebración en honor a Nuestra Señora del Rosario contará con actividades culturales, deportivas, infantiles y religiosas entre el 26 de septiembre y el 7 de octubre

Hermigua recupera este año las Fiestas del Rosario, una de las celebraciones más significativas, tradicionales y arraigadas del municipio. Además, cuenta con siglos de devoción (más de 400 años de historia vinculados a la imagen). Por tanto, se trata de una celebración que reunirá durante varios días actividades para todas las edades y que tendrá como eje central los actos en honor a Nuestra Señora del Rosario.

Imagen archivo RTVC.

Una programación, en la que la Comisión de Fiestas Nuestra Señora del Rosario recupera una celebración que combina la tradición religiosa con actividades culturales, deportivas, musicales y de convivencia.

El programa dará comienzo el sábado 26 de septiembre, a las 18:00 horas, en la plaza de Santo Domingo de Guzmán, con el taller “Rescatando tradiciones”, dedicado a la elaboración de cadenetas tradicionales con papel de seda y poliá. La actividad estará dirigida a todas las edades, especialmente a los niños y niñas.

Fiestas del Rosario

Los actos continuarán el jueves 1 de octubre con el engalanado de la plaza, a partir de las 17:00 horas. Una hora después tendrá lugar el Campeonato de envite, cuyas inscripciones se realizarán en el propio momento de la actividad.

El viernes 2 de octubre, a las 19:00 horas, la plaza de Santo Domingo de Guzmán acogerá el Pregón Anunciador de las Fiestas, a cargo de Domingo Mendoza León. A continuación se celebrará la Gran Gala de Elección de la Reina Mayor, dedicada a “Aquellos maravillosos años”, una velada que contará con sorpresas y artistas invitados. La jornada concluirá con un baile amenizado por Pedro Negrín.

Imagen cedida por la Comisión de Fiestas.

El sábado 3 de octubre estará especialmente dedicado a las actividades deportivas, culturales y religiosas. A las 10:30 horas se desarrollarán actividades infantiles en las instalaciones deportivas y, a las 12:00 horas, el Campo Municipal de Hermigua será escenario del II Torneo de Veteranos “Zacarías Medina Díaz”.

La programación cultural continuará a las 18:00 horas con la charla “El pintor que La Gomera hizo suyo”. Luis José Escultor y el enigma de “el pintor de Agulo”, a cargo del genealogista Gustavo González Rodríguez y el historiador del arte Pablo Jerez.

La jornada tendrá también un marcado carácter religioso. A las 19:00 horas se celebrará el rezo del Santo Rosario y, a las 19:30 horas, la Santa Misa en honor a la Virgen del Rosario, cantada por el coro parroquial Santo Domingo de Guzmán. Al término tendrá lugar la tradicional procesión por los lugares de costumbre, acompañada por la Asociación Musical Nuestra Señora de la Encarnación. La noche continuará con un gran baile amenizado por Grupo Tentación de La Gomera y Grupo Sabor.

El Día Grande, el 4 de octubre

El domingo 4 de octubre, Día Grande de la Virgen, concentrará buena parte de los actos principales de las fiestas. A las 12:00 horas se celebrará la Santa Misa en honor a Nuestra Señora del Rosario, cantada por el coro parroquial Santo Domingo de Guzmán. Posteriormente tendrá lugar la procesión por los lugares de costumbre, acompañada de chácaras y tambores.

Durante la celebración, quienes lo deseen podrán entregar dulces como ofrenda. A la vuelta a la parroquia se rendirá un Homenaje de Fe y acto seguido, un baile amenizado por el grupo Amanecer de La Gomera, que se prolongará hasta las 22:00 horas.

Además, durante la jornada se realizará el sorteo de los diferentes regalos aportados por las empresas y comercios que colaboran desinteresadamente con las fiestas.

Cierre de las fiestas

La programación se cerrará el miércoles 7 de octubre, con una jornada dedicada a la tradición y la devoción. A las 17:30 horas, el historiador del arte Eduardo Duque González ofrecerá la charla “El Santo Rosario, del Salterio de la Virgen al arma de la Paz”. A las 18:30 horas se rezará el Santo Rosario y, a las 19:00 horas, se celebrará una Eucaristía en honor a la Virgen del Rosario en el Convento de Santo Domingo de Guzmán.