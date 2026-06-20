El Ayuntamiento de La Laguna conmemoraría de esa manera la visita histórica de León XIV a la ciudad con una creación artística vinculada especialmente al mensaje de integración y acogida a las personas migrantes

El papa León XIV durante el acto desarrollado en la plaza del Cristo, en La Laguna. Imagen Ayuntamiento de La Laguna

El Ayuntamiento de La Laguna estudia la creación de un monumento para conmemorar la histórica visita realizada papa León XIV a la ciudad el pasado 12 de junio. El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, ha manifestado que el Consistorio está dando ya los primeros pasos del proceso para definir tanto el tipo de obra artística que quiere realizarse, como su diseño y las posibles ubicaciones dentro de la trama urbana de la ciudad.

Según el regidor municipal, la intención del Ayuntamiento no es solo relacionar esta creación artística con la visita del Papa, sino, muy especialmente, vincularla al mensaje de integración y acogida a las personas migrantes expresado por León XIV en distintas etapas de su viaje a España, pero de manera específica en Canarias y más concretamente en La Laguna, donde visitó el Centro de Las Raíces y con posterioridad mantuvo un encuentro con entidades sociales en la plaza del Cristo, antes de recorrer las calles del centro de la ciudad.

El mensaje del papa

Durante su intervención en la plaza del Cristo, León XIV manifestó su sorpresa por la condición de La Laguna de ser “una ciudad sin murallas, una ciudad abierta”, resaltando que “quizá este detalle nos ayude a comprender que las barreras más difíciles de derribar no siempre son de piedra. A veces están en la mirada, en el miedo o en la indiferencia. Por eso necesitamos aprender el lenguaje de la cercanía”. El papa condenó con firmeza a las mafias que se aprovechan de los migrantes, agradeciendo, en contraposición, “tantas realidades eclesiales y civiles que van más allá del primer auxilio y acompañan procesos de protección, promoción e integración”.

“Ese mensaje del papa de respeto a la dignidad de todas las personas es el que debe prevalecer, y nos parece que contar con una obra artística en el espacio público contribuirá no solo a inmortalizar la jornada histórica del 12 de junio, sino a mantener despierta la conciencia social con ese mensaje humanitario que expresó León XIV”, asegura el alcalde, quien ha vuelto a agradecer “la visita del Papa a La Laguna y su cercanía y empatía con toda la ciudadanía lagunera”.

León XIV, parte de la historia de La Laguna

El alcalde considera además que esta obra vendría a enriquecer “el extenso catálogo escultórico de nuestra ciudad, que reúne a una amplia serie de personalidades vinculadas a la historia de La Laguna, desde el Padre Anchieta hasta Pedro González. El papa León XIV ya forma parte de la historia de nuestra ciudad, y con este monumento queremos que esa histórica visita quede también para el futuro”.

Esta sería la segunda obra dedicada a un papa en La Laguna. En 2012 se instaló junto a la puerta principal de la Iglesia de la Concepción la escultura de bronce que representa a Juan Pablo II. La estatua es obra del artista polaco Czesław Dźwigaj y fue donada a la ciudad por la Fundación Juan Kobylansky y la Unión de Sociedades y Organizaciones Polacas de América Latina (USOPAL).