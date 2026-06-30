Se habilitarán 670 mesas sin posibilidad de ampliar esa cantidad para cumplir con los requisitos del dispositivo de seguridad

La Laguna abre este miércoles el sistema de reserva de mesas para el Baile de Magos de San Benito 2026.

El Ayuntamiento de La Laguna, a través de la concejalía de Fiestas, abrirá mañana miércoles, a partir de las 21:00 horas, el sistema de reserva de mesas para del Baile de Magos de San Benito 2026 a través de la página https://mueveticket.es/eventos/baile-de-magos-la-laguna-2026/ .

El Consistorio ha previsto para este 2026 un total de 670 mesas para una de las citas más multitudinarias del programa festivo, que se celebrará el viernes 10 de julio, entre el entorno de la iglesia de La Concepción y la calle Marqués de Celada.

El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, agradeció “la gran expectación que ha generado esta cita estos últimos años, agotando las plazas disponibles en apenas unos minutos, a pesar de que hemos ido aumentando el aforo hasta llegar al límite establecido. En este 2026 volveremos a repetir la fórmula de tres espacios diferenciados, para que la música y la dinamización llegue a todos los rincones del recinto habilitado”.

Por su parte, el concejal de Fiestas, Dailos González, recalcó que “estas 670 mesas será nuestra capacidad máxima, sin opción de ser ampliada como en años anteriores, ya que el plan de seguridad así lo establece. A pesar de que hemos ido incrementando esta oferta para dar respuesta a la demanda de la población, debemos priorizar la seguridad en esta gran noche de celebración y folclore”.

Reserva online para un máximo de dos mesas

El sistema de reserva online permitirá seleccionar un máximo de dos mesas, cada una de ellas con ocho asientos, si bien el número de sillas no condiciona la cantidad de personas que pueden ocupar la mesa (salvo indicaciones del personal de seguridad).

Para acceder al recinto del Baile de Magos no es necesario disponer de mesa reservada, pero sí es obligatorio acudir ataviado con ropa tradicional o traje típico. Al igual que ocurrió en la pasada edición, se facilitarán dos mesas a cada uno de los negocios de restauración que se localizan en el perímetro del baile, para que puedan desarrollar su servicio con normalidad y de forma integrada en la fiesta.

Como viene siendo habitual en esta cita, el Baile de Magos contará con tres zonas musicales. La principal de las cuales estará ubicada en el escenario bajo la torre de La Concepción (folclore). Los otros dos puntos de referencia estarán emplazados en la calle Marqués de Celada (parrandas tradicionales) y el entorno de San Benito. Allí tendrá lugar la tradicional verbena que se prolongará hasta bien entrada la madrugada.

Pregón de las Fiestas

El programa de actos de estas fiestas con gran identidad lagunera dará comienzo de manera oficial mañana miércoles. Será a partir de las 19:30 horas, en el interior de la ermita de San Benito. En esta ocasión, el cantante Chago Melián será el protagonista de esta velada. Una cita amenizada por una parranda y voces destacadas del folclore tinerfeño, quienes interpretarán coplas dedicadas al santo y la Romería Regional.