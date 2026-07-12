La Comisión de Justicia debatirá la ley para conceder la nacionalidad el 23 de julio, por lo que su aprobación en el Pleno se retrasa, previsiblemente, hasta septiembre

El Congreso aplaza hasta después del verano la ley para conceder la nacionalidad a saharauis. Europa Press

La proposición de ley para conceder la nacionalidad española a las personas del Sáhara Occidental bajo administración española no se aprobará antes del verano.

Aunque la Comisión de Justicia del Congreso prevé emitir su dictamen el próximo 23 de julio, los plazos parlamentarios impiden que la iniciativa llegue al Pleno durante este mes.

La propuesta, impulsada por Sumar, busca reconocer la nacionalidad a los saharauis nacidos antes del 11 de agosto de 1976 y a sus descendientes, además de facilitar el acceso a la nacionalidad a los saharauis residentes en España.

Podría beneficiar a decenas de miles de persona

El texto recibió el respaldo de los socios de investidura en la ponencia celebrada a finales de junio, mientras que PP y Vox votaron en contra y Junts se abstuvo.

La iniciativa podría beneficiar a decenas de miles de personas y establece un plazo de tres años para solicitar la nacionalidad una vez entre en vigor la ley.

Tras su aprobación en el Congreso, el texto deberá continuar su tramitación en el Senado.