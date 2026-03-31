La calima que cubre Canarias comenzará a remitir este miércoles

El episodio de calima generada por una tormenta de arena en Argelia afectará a todo el archipiélago y comenzará a remitir este miércoles para el jueves volver a tener cielos limpios

Imagen MTG-EUMETSAT

La calima ha llegado con fuerza a Canarias, donde se está dejando notar de manera significativa este martes. Según las previsiones, el fenómeno irá remitiendo progresivamente a lo largo del miércoles, hasta dar paso a cielos nuevamente limpios de polvo en suspensión el próximo jueves.

El episodio tiene su origen en una tormenta de arena generada en Argelia, con un impresionante frente de más de 1.000 kilómetros de longitud. La nube de polvo ya ha hecho su entrada en el archipiélago por las islas más orientales, Lanzarote y Fuerteventura, y se irá extendiendo de forma gradual al resto del territorio.

A pesar de la espectacularidad mostrada en las imágenes de satélite durante la tarde del lunes, la densidad de esta calima no alcanza los niveles registrados en febrero de 2020. Por el momento, la visibilidad se ha visto reducida principalmente en los aeropuertos, situándose en torno a los seis kilómetros.

El fenómeno afectará tanto a las vertientes norte como sur de todas las islas, sin descartar que algunas zonas puedan librarse parcialmente, aunque es poco probable. Además del polvo en suspensión, la calima viene acompañada de un aumento notable de las temperaturas. Durante las horas centrales del día se espera un ambiente más cálido, con máximas que alcanzarán o incluso superarán los 26 y 27 grados, especialmente en áreas del sur.

Presencia de viento

El viento será otro de los protagonistas en las próximas horas. En la costa predominará el alisio, de intensidad moderada con intervalos puntualmente fuertes. En medianías, zonas altas y cumbres, el viento soplará del este y sureste, también con carácter moderado. Debido al relieve, se prevén rachas intensas que podrían superar los 50 e incluso los 60 kilómetros por hora en puntos como el Valle del Golfo, en El Hierro; el norte de La Gomera; el nordeste de Tenerife —entre Santa Úrsula y el macizo de Anaga—; así como en distintas áreas de Gran Canaria y en la costa oeste de Lanzarote, Fuerteventura y La Graciosa.

En cuanto al estado del mar, este martes ligeramente cambios respecto a la jornada anterior, ligeramente mejor. En el sur, el oleaje difícilmente superará el metro y medio de altura, mientras que en el norte continuarán registrándose olas que pueden sobrepasar los dos metros, una situación que también se repetirá en la costa oeste de Lanzarote, Fuerteventura y La Graciosa.