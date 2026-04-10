Fin de semana con nubes, lluvias débiles y mal estado del mar

Tiempo similar al que hemos tenido en las últimas horas en el archipiélago, con probabilidades de lluvias débiles que se prolongarán durante todo el fin de semana y mal estado del mar

Punta del Hidalgo, La Laguna. Imagen Carolina Quilis

El fin de semana estará marcado por un tiempo muy similar al de las últimas horas, con abundante nubosidad y posibilidad de lluvias débiles. La probabilidad de precipitaciones aumentará de cara al domingo, mientras que el paraguas será especialmente necesario en el norte de las islas.

La borrasca que afecta al archipiélago, y que dejó el jueves registros en el aérea metropolitana de Tenerife de unos 20 litros, se sitúa al noreste de Lanzarote y, a partir de este viernes, comenzará a desplazarse hacia el continente africano. Aun así, se mantendrán los cielos nubosos en todas las islas y la opción de lluvias débiles durante todo el fin de semana.

Precipitaciones acumuladas en las próximas horas. METEORED

Estas precipitaciones serán más probables el domingo que el sábado, especialmente en las zonas del norte y noroeste de las islas de mayor relieve. No obstante, también podrían registrarse chubascos en Fuerteventura y Lanzarote.

En cuanto a las temperaturas, se mantendrán suaves. Para este viernes se esperan máximas en torno a los 23-24 grados en áreas costeras del sur, principalmente en la isla de Gran Canaria.

El estado del mar experimentará una ligera mejoría, aunque persistirá el oleaje. Se prevén olas que podrían alcanzar o superar los 2,5 metros en las costas abiertas al norte, así como en el oeste de Lanzarote, Fuerteventura, La Palma y El Hierro. Este oleaje significativo dificultará el uso y disfrute de las zonas de baño, especialmente en estos sectores. La situación marítima se mantendrá durante todo el fin de semana y el domingo las olas podrían superar los 3 metros.

Precipitaciones débiles y viento

El sábado continuarán los cielos nubosos en el norte de las islas montañosas y en general en las islas más orientales, con probables precipitaciones débiles durante la madrugada y primera mitad del día. En el resto de zonas de las islas montañosas se esperan cielos poco nubosos con intervalos ocasionales.

Temperaturas con pocos cambios o en ligero ascenso. Viento entre moderado y fuerte de componente norte con probables rachas muy fuertes en cumbres y vertientes este y oeste de las islas montañosas y en zonas de interior de Lanzarote y Fuerteventura.

El domingo la dinámica será similar, con cielos nubosos en general y precipitaciones de carácter débil, más significativa esta situación durante la primera mitad del día. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ligero descenso en las islas de mayor relieve. El viento será moderado del nordeste con intervalos de fuerte en las vertientes sureste y noroeste de las islas montañosas, así como en Lanzarote y Fuerteventura, donde no se descartan rachas muy fuertes.