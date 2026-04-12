Este lunes tendremos cielos nubosos en el norte de las islas más montañosas a primeras y últimas horas

El tiempo en Canarias | Jornada con rachas intensas y mal estado del mar

Comenzamos la semana con baja probabilidad de lluvias en general débiles y ocasionales en el norte de las islas más montañosas por la mañana, sobre todo en las medianías. Este lunes tendremos cielos nubosos en el norte de las islas más montañosas a primeras y últimas horas del día tendiendo a intervalos nubosos por la tarde salvo en norte de Gran Canaria que estará nublado. En el resto, poco nuboso o despejado. En Fuerteventura y Lanzarote nuboso por la mañana y poco nuboso o despejado por la tarde.

Las temperaturas experimentarán un ligero ascenso sobre todo las máximas en las medianías y cumbres de La Palma, La Gomera, Tenerife e interior de Fuerteventura. Viento del noreste moderado con intervalos de fuerte en cumbres, en las vertientes expuestas, noroeste y sureste y en el interior de Lanzarote, Península de Jandía y litorales este y oeste de Fuerteventura. Probables rachas muy fuertes, +70 Km/h. Y en el mar, fuerza 7 (50 – 61 Km/h). Mar combinada del norte con olas que podrán alcanzar y superar los 4 metros de altura en costas abiertas al norte y litoral oeste de El Hierro, La Palma, La Gomera, Fuerteventura y Lanzarote. En el resto de costas, predominará las áreas de fuerte marejada.

Previsión por islas

El Hierro: Cielos poco nubosos o despejados salvo por el noreste que habrá intervalos nubosos. Alisio moderado con probables rachas muy fuertes en La Restinga. Temperaturas frescas.

La Palma: Nuboso por el este y noreste. En el resto poco nuboso o despejado. Viento alisio moderado con probables rachas fuertes en cumbres de El Paso y vertientes expuestas. Temperatura máxima que rondará los 19ºC en la capital.

La Gomera: Nuboso en el interior y norte. En el resto, poco nuboso o despejado. Viento alisio moderado con rachas muy fuertes en el sureste y noroeste. Temperaturas agradables.

Tenerife: Cielos nubosos por la mañana en el norte donde no se descarta alguna gota débil y ocasional. Tenderá a intervalos nubosos por la tarde. En el resto de zonas, poco nuboso despejado. Alisio moderado con probables rachas muy fuertes en el sureste y noroeste. Temperaturas máximas entre los 18ºC y 23ºC en costas.

Gran Canaria: Panza de burro en el norte sin descartar alguna gota débil y dispersa. En el resto, poco nuboso o despejado. Viento alisio moderado con probables rachas muy fuertes en cumbres y vertientes sureste y noroeste. Temperatura máxima que rondará los 20ºC en la capital.

Fuerteventura: Nuboso por la mañana que tenderá a poco nuboso o despejado. Alisio moderado acelerándose en litorales este, oeste y Península de Jandía. Temperaturas agradables.

Lanzarote: Nuboso por la mañana que tenderá a poco nuboso o despejado. Alisio moderado acelerándose en el interior. Temperaturas que irán desde los 15ºC a los 20ºC en Arrecife.