El evento de El ‘Gran Canaria Surf Fest 2026’ reunirá el Campeonato de España de Parasurfing y el Longboard Challenge

El ‘Gran Canaria Surf Fest 2026’ convertirá La Cícer en epicentro del surf inclusivo del 12 al 14 de junio

La playa de La Cícer, en Playa de Las Canteras, acogerá del 12 al 14 de junio el Gran Canaria Surf Fest 2026, una cita que combinará el Campeonato de España de Parasurfing y el Gran Canaria Longboard Challenge, dentro del circuito nacional de longboard.

El evento volverá a posicionar a la isla como referente del deporte inclusivo y de alto nivel.

La competición está organizada por Federación Española de Surfing y la Federación Canaria de Surfing, junto a MPG Events, con el apoyo institucional del Cabildo de Gran Canaria a través de distintas áreas como Turismo de Gran Canaria y el Instituto Insular de Deportes, además de la colaboración de entidades sociales vinculadas a la inclusión.

Actividades abiertas al público

El festival reunirá a figuras destacadas del parasurfing como Aitor Francesena o Sarah Almagro, además de deportistas canarios, en una edición que repartirá premios y ofrecerá actividades paralelas abiertas al público.

El programa incluirá charlas, música, gastronomía y acciones de sensibilización, reforzando el carácter inclusivo y social del evento y su impacto en la promoción turística de la isla.