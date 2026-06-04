La cobertura arrancará el sábado a las 09:30 horas, coincidiendo con la llegada del pontífice a Madrid, y continuará el domingo desde las 09:00 horas

Televisión Canaria ofrecerá este fin de semana una cobertura especial con motivo de la llegada del papa León XIV a Madrid, primera etapa de un viaje que lo llevará posteriormente a Barcelona y Canarias.

Los Servicios Informativos emitirán dos programas especiales en directo, el sábado desde las 09:30 horas y el domingo desde las 09:00 horas, para seguir los principales actos de una visita histórica que culminará los próximos 11 y 12 de junio en Gran Canaria y Tenerife. La información se completará con las ediciones habituales de Telenoticias Fin de Semana, a las 14:30 y a las 20:30 horas.

La emisión arrancará el sábado a las 09:30 horas, coincidiendo con el aterrizaje del avión papal, y se prolongará hasta las 12:50 horas. La periodista Silvia Mascareño y el cámara Javier González, enviados especiales de Televisión Canaria, viajarán junto al resto de periodistas acreditados en el avión papal y acercará a los espectadores los detalles de la llegada del pontífice desde el mismo momento de su aterrizaje en Madrid.

El programa estará conducido por Marta Modino, que contará en plató con varios invitados para analizar los principales aspectos de la visita y sus implicaciones para Canarias. A lo largo de la mañana habrá conexiones en directo con Madrid, donde Aday Sánchez y Silvia Mascareño seguirán el desarrollo de los actos oficiales previstos en la capital, mientras que Gema Padilla, desde Tenerife e Isaías Santana, desde Gran Canaria, contarán cómo avanzan los preparativos de la visita papal a Canarias.

La cobertura especial continuará el domingo 7 de junio desde las 09:00 horas para seguir en directo la misa prevista en la Plaza de Cibeles. El programa, presentado por Patricia Santana, contará también con invitados en plató, conexiones en directo desde Madrid, Tenerife y Gran Canaria, además de reportajes sobre los preparativos de la visita papal al Archipiélago.

Con este amplio despliegue técnico y humano, la cadena pública autonómica refuerza su compromiso de servicio público, acercando a los espectadores todos los detalles de una visita histórica y de especial relevancia para el Archipiélago.