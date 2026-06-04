Comisiones Obreras ha denunciado que se soliciten voluntarios de ambulancias sin cobrar para la visita del Papa cuando otros sectores sí cobran y además ellos están ahora mismo en huelga

El sindicato Comisiones Obreras ha hecho pública su crítica porque se solicite la participación no remunerada de técnicos de ambulancias de emergencias sanitarias en Tenerife para el dispositivo de seguridad de la visita del Papa. Esto, añaden, más aún cuando «continúan bloqueados el convenio colectivo, la actualización salarial y las mejoras laborales del transporte sanitario en Canarias», señalan en un comunicado.

(Foto de ARCHIVO) 12/4/2018

«Una falta de respeto»

La Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras Canarias (FSC-CCOO) denuncia que se haya solicitado personal voluntario del transporte sanitario urgente para cubrir el dispositivo preventivo previsto con motivo de la visita del Papa a Canarias. Sobre todo, cuando se encuentran en un momento en el que las plantillas de ambulancias están en un conflicto laboral por la precariedad del sector y por el bloqueo patronal del convenio colectivo.

FSC-CCOO considera «una falta de respeto» que se recurra a técnicos de emergencias sanitarias como voluntarios no remunerados, a cambio únicamente de un certificado de asistencia. Señalan además, que «se destinan importantes recursos públicos a la organización del evento y otros servicios sí reciben compensaciones extraordinarias».

El responsable del sector de Ambulancias de FSC-CCOO Canarias, Enrique Espi, recuerda que los técnicos en emergencias sanitarias son personal cualificado, con formación específica y una elevada responsabilidad profesional. «No somos voluntarios», afirma Espi, que reprocha que esta petición se produzca justo antes del inicio de las movilizaciones convocadas en todo el archipiélago.

Conflicto laboral

El sindicato subraya que el conflicto tiene su origen en la situación laboral de las plantillas del transporte sanitario, con salarios que considera desactualizados, jornadas que deben revisarse y un convenio colectivo bloqueado por la patronal. Según FSC-CCOO, los trabajadores mantienen sus salarios congelados desde el 31 de diciembre de 2024 y las empresas pretenden aplazar cualquier mejora efectiva hasta finales de 2027 o comienzos de 2028.

Espi señala que muchos profesionales del sector se encuentran en niveles salariales próximos al salario mínimo interprofesional, pese a tratarse de trabajadores titulados que sostienen un servicio esencial para la ciudadanía. A ello se suma, según explica, la reclamación de cantidades derivada de una sentencia que supone descuentos y devoluciones que en algunos casos pueden alcanzar entre 3.000 y 4.000 euros.

Concentraciones en todas las islas

FSC-CCOO recuerda que el personal de ambulancias está llamado a concentrarse los días 8, 19 y 26 de junio, de 10:00 a 12:00 horas, frente a los hospitales de referencia de cada isla. Las movilizaciones se celebrarán ante el Hospital General de Fuerteventura, el Hospital Nuestra Señora de los Reyes de El Hierro, el Hospital General de La Palma, el Hospital Nuestra Señora de Guadalupe de La Gomera, el Hospital Doctor Negrín de Gran Canaria, el Hospital Doctor José Molina Orosa de Lanzarote y el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria de Tenerife.

El sindicato reclama salarios dignos y actualizados, reconocimiento profesional para el personal técnico en emergencias sanitarias, reducción de jornada y un convenio justo para quienes sostienen el transporte sanitario en Canarias.

FSC-CCOO insiste en que «quienes nos cuidan también merecen condiciones dignas» y advierte de que las movilizaciones continuarán mientras no haya avances reales en la negociación colectiva.