Se trata de una experiencia interactiva y pedagógica con motivo del Día Mundial del Agua, en la que se propone a los jugadores de la plataforma Roblox reparar fuentes averiadas en las islas

Turismo de Canarias ha activado una acción especial en su videojuego ‘Find the Seasouls’ para concienciar sobre el uso responsable del agua. Se trata de una experiencia interactiva y pedagógica con motivo del Día Mundial del Agua, en la que se propone a los jugadores de la plataforma Roblox reparar fuentes averiadas en las islas y descubrir contenidos exclusivos.

Turismo activa una acción especial en el videojuego ‘Find the Seasouls’ para concienciar sobre el uso del agua.

Con esta iniciativa, el objetivo del Ejecutivo regional es el de sensibilizar sobre la importancia de hacer un uso responsable de este recurso esencial a través de una propuesta «innovadora y participativa» dirigida al público más joven.

Esta acción, desarrollada en el universo de ‘Find the Seasouls’, introduce una mecánica especial en la que las fuentes de las islas aparecen averiadas y desperdiciando agua, lo que transmite un mensaje de sostenibilidad directo: el agua se malgasta y hay que evitarlo, según ha detallado la Consejería en una nota de prensa.

Mecánica del juego

La experiencia arranca con la interacción de los personajes Gara y Jonay junto a la mítica fuente de los Chorros de Epina, en La Gomera. Al inicio del evento, ellos entregan al jugador una llave inglesa para reparar las fuentes, mientras explican la mecánica e indican la importancia de no malgastar el agua.

Cada día se rompe una fuente nueva y los usuarios deben encontrarla y repararla. Cuando lo hacen, aparece el Seasoul vinculado. En total, la acción incorpora 16 Seasouls exclusivos distribuidos por todas las islas, dos por cada una de ellas, además de dos objetos digitales únicos (UGC) diseñados para este evento, lo que refozaría la participación de los jugadores.

Cifras de visitas

Desde finales de 2024, ‘Find the Seasouls’ propone una experiencia inmersiva en el archipiélago canario, permitiendo a los usuarios explorar digitalmente las islas mientras descubren 160 criaturas inspiradas en la fauna marina local.

La iniciativa combina entretenimiento, aprendizaje y divulgación ambiental, con un enfoque especialmente diseñado para conectar con las nuevas generaciones a través de formatos digitales innovadores.

En 2025, este videojuego lanzado por la empresa pública Turismo de Islas Canarias se convirtió en la experiencia española con más visitas de la plataforma Roblox, al alcanzar cuatro millones y triplicar a la segunda, que obtuvo 1,2 millones. Además, ‘Find the Seasouls’ llegó a los 2,3 millones de usuarios únicos y registró un 95% de reseñas positivas.

Durante la activación de final de año, el videojuego se consolidó a nivel global como la sexta experiencia por número de jugadores simultáneos, compitiendo al mismo nivel que franquicias como Bob Esponja o Barbie.