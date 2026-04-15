Esta industria se consolida como un pilar fundamental en Canarias para garantizar el suministro de agua potable a través de procesos sostenibles y competitivos

La calidad del agua que consume la ciudadanía canaria no depende exclusivamente de las infraestructuras de desalación o depuración, sino que encuentra su origen en un proceso industrial clave desarrollado en el propio archipiélago. En las instalaciones de la empresa Welysis Industries, situadas en Santa Cruz de Tenerife, se fabrica un componente esencial para la salud pública: el hipoclorito de sodio. Este compuesto químico es el encargado de potabilizar el recurso hídrico antes de que llegue a los grifos de miles de hogares canarios, garantizando que el agua cumpla con todas las condiciones higiénicas necesarias para su consumo.

Canarias impulsa su independencia hídrica con la producción local de hipoclorito de sodio

Agua y sal

El proceso de obtención de este biocida destaca por su aparente sencillez y su alta eficiencia, ya que se genera a partir de una mezcla de agua y sal. Óscar Luengo, director de Desarrollo Internacional de la compañía Welysis que lo produce, subraya la importancia estratégica de contar con una producción local de este químico, ya que permite a las islas ser totalmente autosuficientes en un aspecto tan crítico como la potabilización. Esta autonomía no solo refuerza la seguridad del suministro, sino que también aporta una ventaja competitiva significativa al reducir los costes logísticos y la dependencia de importaciones externas.

Por su parte, Manuel Miranda, consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, destaca que la mayoría de las empresas dedicadas a la depuración y desalación en la región ya consumen este producto generado localmente. La presencia de esta industria, a menudo discreta pero vital, es un ejemplo del avance hacia la diversificación económica de Canarias. Al fortalecer el sector industrial vinculado al ciclo del agua, el archipiélago no solo mejora la gestión de sus recursos naturales, sino que también promueve un modelo de desarrollo más resiliente y sostenible para el futuro de la región.