El Ayuntamiento y Emmasa invierten 7,5 millones de euros en un sistema tecnológico para lograr una gestión hídrica más eficiente y sostenible

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y Emmasa modernizan la gestión hídrica municipal este domingo. La iniciativa alcanza ya el 91 % de ejecución del programa estratégico estatal para digitalizar todo el ciclo del agua. Las autoridades buscan optimizar los recursos hídricos mediante sensores y plataformas digitales de supervisión avanzada.

Santa Cruz digitaliza el ciclo del agua con una ejecución del 91% / Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

El proyecto cuenta con un presupuesto total de 8,29 millones de euros. Hasta el momento, las entidades ya han invertido más de 7,5 millones en estas infraestructuras hídricas. Esta transformación incorpora sensores y sistemas de control en toda la red de la capital.

Por esta razón, la ciudad se sitúa a la vanguardia de la gestión tecnológica actual. Los nuevos sistemas permiten una supervisión precisa de la producción y el consumo hídrico. El alcalde José Manuel Bermúdez destaca la mejora de la eficiencia del servicio.

Además, la digitalización refuerza el compromiso municipal con la sostenibilidad ambiental de Tenerife. Las herramientas digitales permiten optimizar cada fase del proceso de abastecimiento hídrico. El plan abarca desde la captación hasta la atención final al usuario.

Eficiencia en la producción y distribución

La iniciativa incluye más de veinte actuaciones técnicas para mejorar el control hídrico. Por ejemplo, la Estación Desaladora cuenta ahora con un análisis de consumo energético. También han instalado una planta fotovoltaica de casi 400 kW de potencia.

Asimismo, un nuevo pozo de captación permite avanzar hacia un modelo más equilibrado. El concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, resalta la reducción del gasto energético del sistema. Estas innovaciones tecnológicas aseguran un control exhaustivo de la distribución urbana.

En consecuencia, el Ayuntamiento prevé anticipar posibles incidencias en la red de suministro. El uso de plataformas de gestión facilita el análisis de los datos obtenidos. El equipo técnico monitoriza en tiempo real el comportamiento de las infraestructuras.

Telelectura y control de fugas

La ciudad instala actualmente más de 60.000 dispositivos de telelectura para los ciudadanos. Este sistema controlará el 90 % del volumen de agua facturado en Santa Cruz. Los usuarios conocerán su consumo diario y detectarán anomalías de forma temprana.

De igual modo, los operarios colocaron 400 registradores de fugas en el subsuelo capitalino. Estos aparatos vigilan 200 kilómetros de tuberías para evitar la pérdida del recurso. La tecnología localiza las averías rápidamente y mejora el rendimiento de la red.