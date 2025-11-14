El papa León XIV será invitado por el presidente de la Conferencia Episcopal a España, siendo Canarias una de las opciones de destino

(Foto de ARCHIVO)

El presidente de la Conferencia Episcopal Española y arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, invitará oficialmente al papa León XIV a visitar España en la reunión que tienen prevista este próximo lunes, en la que le recordará el compromiso que Francisco, su antecesor, adquirió con Canarias.

«Tratándose de alguien que como prior general de los Agustinos ha visitado España en numerosas ocasiones, tenemos muchos motivos y mucho deseo de hacer esta invitación», ha asegurado Argüello en una rueda de prensa en Valladolid para presentar la gran asamblea eclesial ‘Renovados para la misión’ que se celebrará en Ávila del 30 de abril hasta el 2 de mayo de 2026.

Aunque ha reconocido que hay lugares del mundo donde la Iglesia «seguramente precisa más que nosotros de la cercanía y la presencia» del Papa, ha insistido en que invitarán al pontífice a visitar España.

Posible visita a Canarias

“Tenemos diversas oportunidades: el compromiso del papa Francisco de venir a Canarias por la cuestión migratoria y el año jubilar en Valladolid por el tercer centenario de la canonización de Santo Toribio de Mogrovejo, que murió en la diócesis de Chiclayo, donde el Papa ejerció como obispo”, ha argumentado.

También ha remarcado otros hitos religiosos como el centenario de la canonización de San Juan de la Cruz o la posible beatificación del arquitecto Antoni Gaudí y la culminación de la Sagrada Familia a los que podría acudir el pontífice.

«El Papa puede venir a Canarias, puede venir a Castilla y León, a Segovia y a Mallorca, puede venir a Barcelona y también tejer, con la propia presencia del Papa, la comunión entre las Iglesias de España y ojalá entre la sociedad española», ha subrayado.