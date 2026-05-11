El proyecto europeo WHEEL moviliza 25,6 millones de euros para la eólica marina flotante y prevé que más del 80 % de la inversión repercuta en empresas canarias

Gran Canaria impulsa su papel estratégico en el Atlántico con la eólica marina flotante. Cabildo de Gran Canaria

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, defendió este lunes el papel de la eólica marina flotante como herramienta clave para avanzar hacia la soberanía energética, la diversificación económica y la creación de empleo cualificado en la isla.

Lo hizo durante la presentación institucional del proyecto europeo WHEEL en el Puerto de Las Palmas, donde avanzan los trabajos de construcción del prototipo.

El proyecto WHEEL, impulsado por la empresa española ESTEYCO junto a un consorcio internacional y financiado por la Comisión Europea a través del programa Horizon Europe, contempla el desarrollo de una innovadora plataforma flotante de 6 MW.

Nodo logístico e industrial de referencia

La iniciativa moviliza una inversión de 25,6 millones de euros y prevé que más del 80 % del gasto asociado repercuta en empresas canarias, reforzando así el tejido industrial y naval del archipiélago.

Durante el acto, en el que también participaron representantes del Gobierno de Canarias, PLOCAN y la Autoridad Portuaria, se destacó el potencial de Gran Canaria para convertirse en un nodo logístico e industrial de referencia en el Atlántico.

El prototipo se instalará en la zona de ensayos de PLOCAN entre finales de 2026 y principios de 2027, con el objetivo de situar a Canarias a la vanguardia de la eólica marina flotante y de la llamada economía azul.